На побережье Кубани и Крыма собрали порядка 21 тыс. т загрязненного грунта

Фото: Максим Платонов

Спасатели и волонтеры собрали более 21 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта на побережье Кубани и Крыма после инцидента с танкерами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в результате масштабных работ по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае было очищено более 24 тысяч квадратных метров акватории. Специалисты собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости и установили 200 метров боновых заграждений.

— В порту Анапы собрано свыше 14 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости; первично очищено почти 4 800 квадратов берега, — говорится в сообщении.

В Крыму спасатели обследовали 349 километров побережья, выявили 20 масляных пятен и определили шесть участков для проведения работ. Очищено 14,4 километра береговой линии, собрано и вывезено более 109 тонн загрязненного песка и грунта.

Для ликвидации масляных пятен в акватории Керченского пролива было привлечено три судна, включая катер. В общей сложности в специальных работах участвовали более 9,5 тысячи человек и 437 единиц техники.

В МЧС России подчеркнули, что работы по ликвидации последствий разлива мазута продолжаются и специалисты прилагают все усилия для полной очистки побережья.

Рената Валеева