В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв

В социальных сетях появились сообщения о взрыве в торговом центре «Алания Молл», расположенном во Владикавказе, пишет RT. Информацию подтверждают пользователи местных групп. Причиной стал взрыв бытового газа.

Один человек погиб, сообщили в оперативных службах. Посетителей в это время в центре не было.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выехал на место происшествия. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы, добавил он.

Отмечается, что площадь пожара составляет 800 кв. метров.

