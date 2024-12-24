Во Франции на Эйфелевой башне произошел пожар из-за замыкания на линии электропередачи
На Эйфелевой башне в Париже произошел пожар, в результате которого около 1,2 тыс. посетителей срочно эвакуировали. Об этом сообщили в BFMTV.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами.
Пожар начался примерно в 10.30 по местному времени, на место вскоре прибыли пожарные службы. Управляющая компания сообщила, что пострадавших среди посетителей нет.
- Эйфелева башня снова откроется для посетителей уже сегодня, 24 декабря, но только до второго этажа; доступ на шпиль будет предоставлен позже.
Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия восстановленного после пожара 2019 года собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). На торжестве присутствовали главы государств и правительств из 160 стран, среди которых президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Уильям, избранный президент США Дональд Трамп.
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