Во Франции на Эйфелевой башне произошел пожар из-за замыкания на линии электропередачи

Фото: сгенерировано при помощи нейросети

На Эйфелевой башне в Париже произошел пожар, в результате которого около 1,2 тыс. посетителей срочно эвакуировали. Об этом сообщили в BFMTV.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами.

Пожар начался примерно в 10.30 по местному времени, на место вскоре прибыли пожарные службы. Управляющая компания сообщила, что пострадавших среди посетителей нет.

Эйфелева башня снова откроется для посетителей уже сегодня, 24 декабря, но только до второго этажа; доступ на шпиль будет предоставлен позже.

Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия восстановленного после пожара 2019 года собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). На торжестве присутствовали главы государств и правительств из 160 стран, среди которых президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Уильям, избранный президент США Дональд Трамп.



Анастасия Фартыгина