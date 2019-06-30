Поволжская неделя: курултай башкир, оренбургский вуз в рейтинге Forbes и предотвращенный теракт в Саратове

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе в Башкортостане прошел V Всемирный курултай башкир. Кроме того, фельдшер скорой из Архангельского района РБ попала в федеральные новости из-за отказа помочь больному, летевший в Ижевск SSJ-100 совершил вынужденную посадку в Казани, а в Саратове обнаружились экстремисты, которые готовили теракт. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

В пятницу в Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. В этот день перед началом пленарного заседания мероприятия был задержан председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов (Алчинов), пытавшийся попасть на форум. На съезде выступил врио главы РБ Радий Хабиров, который одобрил решение ввести в стране добровольное изучение родных языков и призвал прекратить конфликты внутри элиты. Также делегаты избрали нового председателя курултая — им стала вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова.



Во вторник, 25 июня, скончался бывший муфтий Башкирии Нурмухамет Нигматуллин. 72-летний религиозный деятель только недавно подал в отставку с этой должности, продержавшись на ней 27 лет. Первый зампредседателя духовного управления Аюп Бибарсов рассказал «Реальному времени», что экс-муфтий не смог оправиться после операции.



На федеральном уровне регион засветился с неприглядной стороны: в Булгаково фельдшер скорой помощи отказалась помочь человеку, у которого случился инсульт. Видео с медиком, посылающей «к черту» обращающихся к ней людей, облетело соцсети и попало в СМИ. Свои проверки по этому факту начали СКР, прокуратура и Минздрав РБ.



На съезде выступил врио главы РБ Радий Хабиров. Также делегаты избрали нового председателя курултая — им стала вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова. Фото Тимура Рахматуллина

С потасовки на этой неделе начался не только Всемирный курултай башкир: конфликт возник и на конференции Адвокатской палаты РБ. Разнимать пришлось сторонников и противников действующего председателя палаты Булата Юмадилова.



В Уфе через Avito продают магазины Black Star Wear. Владельцы предлагают точки не только в столице РБ, но также в Казани и Чебоксарах.

Следком объявил о завершении расследования группового изнасилования в уфимском отделе полиции. Обвинительное заключение утверждено и будет передано в суд. Трое офицеров отрицают свою вину в произошедшем.



Кандидат на пост главы Башкирии Владимир Барабаш обвинил республиканское агентство «Башинформ» в незаконной агитации. Он подал жалобу в ЦИК РБ. Члены Центризбиркома решили, что информагентство необходимо наказать.



Оренбургская область

Журнал Forbes составил рейтинг российских вузов, которые способны выпустить новую элиту страны. Лидером среди университетов и институтов ПФО стал Казанский федеральный университет. Однако, если исключить из рейтинга татарстанские вузы, то на первом месте неожиданно окажется Оренбургский медуниверситет. Он обошел даже ряд учебных заведений, попавших в рейтинг QS.



В области замечен крупный природный пожар. Он начался на границе с Казахстаном, площадь возгорания составила 1,5 га.



В Сети распространилось видео массовой драки у одного из ночных клубов Оренбурга. Конфликт произошел ранним утром в воскресенье.



В пятницу самолет, летевший рейсом Москва — Ижевск, совершил вынужденную посадку в Казани. Фото Максима Платонова

Удмуртия

В пятницу самолет, летевший рейсом Москва — Ижевск, совершил вынужденную посадку в Казани. Sukhoi Superjet-100 был перенаправлен в Татарстан из-за сильного тумана. Однако позже он доставил пассажиров в столицу Удмуртии.



Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2019» различные образцы своей продукции. В том числе была презентована новая версия оружия против беспилотников. Ружье является разработкой компании ZALA AERO, входящей в состав концерна.



Бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева признали виновным в превышении полномочий. Он получил 3 года условно.

Тем временем комиссия Госсовета Удмуртии констатировала, что около половины депутатов республиканского парламента допустили ошибки в декларациях о доходах за 2017 год.

Самарская область

В Самаре вырастут цены на проезд в коммерческих маршрутках. Перевозчики решили поднять тарифы до 35 рублей. Городские власти говорят, что не могут повлиять на предпринимателей.



В области были задержаны семеро подозреваемых в нападении на руководителя Росимущества по региону Айвара Кинжабаева. Оно было совершено еще в ноябре 2018 года, когда чиновник руководил московским управлением ведомства.

На прошедшей неделе областной суд решил проверить ценообразование на вывоз мусора. Для регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» назначена экономическая экспертиза. Такое решение было принято на заседании областного суда по иску об отмене приказа министерства энергетики, которым установлен тариф на вывоз отходов.

В Минземимущества объяснили, что требуют эти деньги с Элады Нагорной и других предпринимателей за пользование землей под ТЦ «Жар-Птица».Фото: google.com/maps / скриншот

Нижегородская область

Региональные власти подали иск на 110 млн рублей к бывшим бизнес-партнерам и жене экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. В Минземимущества объяснили, что требуют эти деньги с Элады Нагорной и других предпринимателей за пользование землей под ТЦ «Жар-Птица».



Нижегородский областной суд оставил под арестом бывшего замглавы областного Минсельхоза Анатолия Якимчева. Экс-чиновнику инкриминируют причастность к передаче «откатов» от поставщиков за заключение контрактов с нижегородским МУП «Единый центр муниципального заказа».

Также на неделе суд заочно арестовал бывшего главу АО «НПП «Салют» Григория Казанского. Следствие считает, что он похитил более 90 млн рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа.

Саратовская область

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Саратовской области. Был задержан мужчина, подозреваемый в подготовке взрывов в местах массового скопления людей. По данным спецслужб, он принес присягу ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ульяновская область

В Ульяновске сообщили о полном отказе одного из регоператоров от захоронения отходов. Глава компании заявил, что запущен проект по переработке органического мусора. Что происходит с неорганическим, он не уточнил.



В Ульяновске сообщили о полном отказе одного из регоператоров от захоронения отходов. Фото Максима Платонова

Пензенская область

Председатель заксобрания Пензенской области Валерий Лидин был переизбран координатором Ассоциации законодательных органов ПФО. Он будет руководить организацией еще два года. Напомним, что заседание ассоциации прошло в Иннополисе.



Кировская область

В Кировской области депутат гордумы Слободска Николай Дубравин бросил муляж гранаты под ноги полицейскому. 21-летний член партии ЛДПР заявил, что уронил изделие случайно. Однако товарищи депутата снимали происходящее на видео и выложили ролик в соцсети. В Следкоме по Кировской области в отношении 21-летнего депутата возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».