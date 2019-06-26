Магазины одежды Тимати в Казани, Уфе и Чебоксарах продадут через «Авито»

Магазины одежды Black Star Wear выставили на продажу в трех городах ПФО

В Казани, Уфе и Чебоксарах на продажу через Avito выставили сеть магазинов Black Star Wear, работающих под брендом рэпера Тимати. Нынешние владельцы хвастаются прибылями, медийной поддержкой и возможностью для покупателя в приоритетном порядке запускать в этих городах другие проекты Black Star (напомним, бургерную от известного рэпера в Казани ждут еще с 2017 года). При этом франшизу, похоже, готовы уступить кому угодно, лишь бы у него были деньги на покупку. Однако эксперты не особо высоко оценивают перспективы Black Star Wear: в Казани хватит места максимум для еще одного магазина, а в условиях падения доходов бренд и вовсе может остаться не у дел. Подробнее — в материале «Реального времени».

Магазины одежды от рэпера Тимати выставили на продажу в трех городах

На сайте объявлений Avito на продажу выставлена сеть из пяти магазинов Black Star Wear, относящихся к бренду Black Star рэпера Тимати. Из этих магазинов два расположены в Казани — в ТЦ «ГУМ» и ТЦ «Парк Хаус», еще два — в Уфе (ТЦ «Планета» и БЦ «Нестеров») и один — в Чебоксарах (ТЦ «Мадагаскар»), все они работают по франшизе и принадлежат группе казанских предпринимателей. Стоимость двух магазинов в Казани (магазины в каждом городе выставлены в рамках отдельных предложений) составляет почти 11 млн рублей, двух магазинов в Уфе — почти 2 млн рублей, магазин же в Чебоксарах готовы уступить за 500 тысяч рублей. В объявлении сказано, что магазины продают «в связи со сменой сферы деятельности и переходом в более крупный бизнес».

Разница в цене, как пояснил разместивший объявление Ленар Юсупов, связана с финансовыми показателями точек. Средний ежемесячный оборот двух казанских магазинов продавец оценил в 2,25 млн рублей при расходах в 788 тысяч рублей, а магазинов в Уфе — 1,45 млн рублей при расходах 640 тысяч рублей. Кроме того, магазины в Уфе продаются без товарного остатка, так что на товар в этом случае покупателю нужно будет дополнительно потратиться.

Казанские и уфимские магазины относятся к ООО «Блэк Стар», зарегистрированному в Казани. Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», компания за 2017 год имеет выручку в 13,3 млн рублей и прибыль в 558 тысяч рублей. С 2013 года компания показывала схожие финансовые показатели за исключением 2016 года (2,8 млн выручки и 64 тыс. рублей прибыли). Чебоксарский же магазин относится к казанскому ООО «Блэк Стар Веар». В системе «Спарк-Интерфакс» присутствует только информация по доходам и расходам за 2017 год: 2,7 млн рублей доходов против 2,6 млн рублей расходов.

На продажу выставлена сеть из пяти магазинов Black Star Wear. Из этих магазинов два расположены в Казани, еще два — в Уфе и один — в Чебоксарах. Фото yandex.ru

Единоличным владельцем ООО «Блэк Стар» выступает казанский предприниматель Тимур Гонежук. ООО «Блэк Стар Веар» в равных пропорциях принадлежит четырем казанским предпринимателям: Тимуру Гонежуку, Ильназу Габидуллину, Альберту Сахипгараеву, Ильнару Хисамову. Юсупов пояснил, что хотя формально магазины в Казани записаны на одного человека, фактически в бизнесе три партнера, включая его самого.



Покупатель сможет развивать остальные проекты Тимати в трех городах

Продавец в разговоре с «Реальным временем» обратил особое внимание на то, что франшиза Black Star Wear не предполагает уплаты ежемесячного роялти владельцу франшизы, а разовый паушальный взнос за каждый из городов уже уплачен. Взнос этот немаленький: на сайте Black Star Wear в разделе «Франшиза» сказано, что франчайзи должен заплатить 25 тысяч долларов в качестве разового взноса за один город, вложить не менее миллиона рублей в ремонт помещения и еще внести депозит на закупку товара в 1 млн рублей. Как минимум от разового взноса покупатель будет избавлен, пока развивает бизнес в трех городах, где расположены магазины.

Среди других преимуществ называются, к примеру, знакомство с резидентами лейбла Black Star, к примеру, во время встреч, которые устраивает компания-владелец франшизы со своими франчайзи, а также медийная поддержка со стороны бренда. Однако внимание следует обратить на другое: владелец одной франшизы в городе получает приоритетное право на покупку в этом городе любой другой франшизы Black Star.

Black Star Burger появился в Уфе в апреле 2018 года. В день открытия в ресторане раздавали бесплатные бургеры. Из-за этого перед заведением началась давка. Фото vk.com/blackstarburger

Всего под этим брендом помимо магазина одежды есть несколько бизнесов, которые развиваются по франшизе: сеть автомоек, тату-салонов и барбершопов, и сеть бургерных Black Star Burger. Последняя наиболее известна как в медийном поле в целом, так и конкретно в Казани: уже не первый год местный бизнес ждет ее открытия. Информация об открытии бургерной в Казани поступала еще в сентябре 2017-го и исходила от совладельца сети Юрия Левитаса. На Рождественском саммите недвижимости, прошедшем в городе в начале декабря 2017 года, эксперты говорили об открытии бургерной как о решенном деле. В сети даже появились аккаунты, анонсировавшие открытие Black Star Burger в Казани 1 апреля, однако тогда пресс-служба ресторана назвала эти аккаунты фейковыми. В итоге бургерная в Казани не открылась до сих пор.

При этом в Уфе место уже занято: Black Star Burger появился там в апреле 2018 года. Тимати тогда приехал в город за день до открытия и проводил мастер-класс по приготовлению бургеров, а в день самого открытия в ресторане раздавали бесплатные бургеры. Из-за этого перед заведением собралось несколько сотен человек, началась давка.

Есть ли Тимати дело до того, кто продает его одежду?

Сам факт продажи бизнеса через Avito наводит на мысль о том, что собственникам франшизы не так уж и важно, кто именно будет развивать бизнес Тимати в регионах. Продавец заявил корреспонденту «Реального времени», что со стороны владельцев франшизы при покупке вопросов возникнуть не должно, более того — владельцы франшизы в курсе о намерении франчайзи продать указанные магазины.

Гендиректор компании «Франчайзинг5», эксперт в области франчайзинга Артем Захаров пояснил, что в таких случаях смена собственника компании-франчайзи обычно четко прописывается еще на стадии заключения договора.

— Такие вещи обычно заранее уже проговорены, прописаны, и обе стороны имеют понятный алгоритм для действий [при смене собственника], который оптимален для головной компании и для франчайзи. Смена собственника может же произойти не только при решении продать бизнес, но и по другим причинам, например из-за болезни. Так или иначе, никто не может обязать собственника вечно развивать этот бизнес. Естественно, головной компании не все равно, кто будет новым франчайзи. Но это же история капиталоемкая, цена вопроса измеряется в миллионах рублей. И сумма капиталовложения является своеобразным ограничителем по адекватности. Такая сумма редко может попасть к случайному человеку, скорее всего, это люди, которые смогли заработать какое-то количество миллионов. Значит, им помогли какие-то их качества, которые в будущем помогут им развить этот бизнес.

«Реальному времени» удалось также обнаружить еще одно объявление о продаже магазина Black Star Wear, уже за пределами ПФО, в Симферополе. Стоимость одного магазина там составляет 2,7 млн рублей, причиной продажи называется переезд собственника в Москву. Выставивший магазин на продажу Владислав объяснил, что в случае покупки новому владельцу нужно будет ехать в Москву и перезаключать договор, при этом особых проблем возникнуть не должно. «Если вы нормальный, адекватный человек, который не будет чудить, то вряд ли вы им не понравитесь. Им без разницы, по сути», — заявил он.

В Black Star Wear пока не ответили на вопрос «Реального времени» о том, как в компании-владельце франшизы относятся к смене собственников компаний-франчайзи в регионах.



Не самые качественные вещи по слишком высокой цене

Генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций Promotion Realty Виталия Львова оценивает перспективы развития Black Star Wear как не особо радужные. По ее мнению, в связи с падением покупательной способности населения бренд фактически остался не у дел.

— Данная марка одежды имеет очень специфическую аудиторию. С одной стороны, она отличается не самым высоким качеством используемых материалов и шитья, продукт не самый достойный по качеству. А цена на продукт довольно высока. Эта разница образовывалась за счет высокой лояльности аудитории к бренду. Молодые люди готовы были покупать данную одежду, несмотря на незначительное качество по высокой цене. Однако в связи с тем, что у нас сейчас продолжается падение покупательной способности, то «запас прочности» у этой аудитории иссяк. И сейчас молодежь предпочитает приобретать либо одежду премиальных брендов, у кого есть такая возможность, либо одежду некачественную, но с более низкой ценой, одежду, которую можно часто менять. И в этой концепции потребления дорогая одежда Black Star остается вне рынка. За счет лояльности к бренду нельзя удерживать такую высокую цену.

Гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров тем не менее считает, что определенный потенциал у бренда все еще есть. По его мнению, в Казани можно открыть еще один магазин.



— Тимати — больше бизнесмен даже, чем рэпер. Пока тема с одеждой «качает», ее будут поддерживать, как только она перестанет «качать» и будут убытки, он ее закроет. В Казани, в миллионнике, городе студентов, я думаю, хватит поклонников бренда. Развиваться ему было бы логично, сначала запустив точку в центре, потом «на кварталах», потом в спальных районах. Сейчас в Казани два магазина, значит, третий можно открыть в районе «Южного» или «Меги». Больше нет необходимости, тем более что сейчас молодежь многое может заказать в интернете.

Отметим, что у Black Star Wear уже есть негативный опыт в Татарстане. Магазин этого бренда открылся в Набережных Челнах в конце 2015 года, а уже в феврале 2016 года его также выставили на продажу. Судя по всему, покупателей найти не удалось, и в мае 2016 года магазин объявил о закрытии.