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Кандидат на пост главы РБ пожаловался на незаконную агитацию в «Башинформе»

17:14, 27.06.2019 1
Кандидат на пост главы РБ пожаловался на незаконную агитацию в «Башинформе»
Фото: скриншот

Владимир Барабаш, выдвинувшийся на пост главы Башкирии, обратил внимание на заметку республиканского агентства «Башинформ». Он посчитал отдельный абзац в новости незаконной агитацией.

В своем аккаунте Facebook Барабаш написал, что составил жалобу в ЦИК республики. Он выложил скриншот заметки и текст своего заявления в избирком.

«Посмотрим, что из этого получится», — завершил кандидат свое сообщение.

«Реальное время» запросило Центризбирком Башкирии о получении жалобы, но ответ пока не получен.

«Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики», — говорилось в новости «Башинформа». Однако сейчас этот абзац удален из заметки.

В агентстве объяснили публикацию ошибкой стажера и сообщили, что он отстранен от работы на ленте новостей.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Leonid Rozenmer 18:24
    А по умнее стажёра никого не нашлось? Глав.редактору эта тема показалась мелочью! Стажёр пусть идёт и считает ямки на асфальте, которые обязался заделать Хабиров. Или проверка внимательности читателей, а вдруг проскочит. Ребята, это только начало, впереди ошибки помощников, заместителей, корректоров и прочей мелочи. А дело сделано! Читайте все материалы с лупой, А Макаренко будет вам отвечать, не торопясь.
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