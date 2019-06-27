Кандидат на пост главы РБ пожаловался на незаконную агитацию в «Башинформе»

Фото: скриншот

Владимир Барабаш, выдвинувшийся на пост главы Башкирии, обратил внимание на заметку республиканского агентства «Башинформ». Он посчитал отдельный абзац в новости незаконной агитацией.

В своем аккаунте Facebook Барабаш написал, что составил жалобу в ЦИК республики. Он выложил скриншот заметки и текст своего заявления в избирком.

«Посмотрим, что из этого получится», — завершил кандидат свое сообщение.

«Реальное время» запросило Центризбирком Башкирии о получении жалобы, но ответ пока не получен.

«Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики», — говорилось в новости «Башинформа». Однако сейчас этот абзац удален из заметки.

В агентстве объяснили публикацию ошибкой стажера и сообщили, что он отстранен от работы на ленте новостей.