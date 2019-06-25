Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят информацию об отказе фельдшера оказать помощь больному

Прокуратура и Министерство здравоохранения Башкирии проведут проверку после инцидента с фельдшером, отказавшимся оказывать медпомощь больному.

В Минздраве РБ сообщили, что 24 июня в 18:38 поступил вызов об оказании медицинской помощи пациенту с информацией «плохо, теряет сознание». Вызов обслужила бригада из Уфы, которая доехала до места за 19 мин 07 секунд.

«Пациента эвакуировали в медицинское учреждение Уфы. По поводу работы бригады СМП, указанной в сюжете, Минздрав РБ в настоящее время проводит проверку», — сообщили в ведомстве.



В прокуратуре рассказали, что, по предварительным данным, фельдшер, не отреагировавший на просьбу о помощи, работает в Архангельской районной больнице.

«В рамках проверочных мероприятий планируется дать оценку бездействию медицинского работника и предполагаемому факту оставления человека в опасности», приводит сообщение прокуратуры республики ИА «Башинформ».

Ранее в Сети появилось видео, на котором медработник, сидя в машине скорой помощи и не отрываясь от своего смартфона, не реагирует на неоднократные просьбы осмотреть больного.