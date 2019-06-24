На конференции Адвокатской палаты Башкирии произошла потасовка

Сегодня на конференции Адвокатской палаты Башкирии возникла потасовка, сообщает «Коммерсант».

Темой собрания был вопрос о доверии президенту организации Булату Юмадилову. Адвокат Александр Войцех, известный как оппонент Юмадилова, попросил дать ему слово, поднявшись на трибуну, но это не было сделано. Попытке пройти к микрофону помешали другие участники конференции, на сцене возникла толчея. Звучали призывы: «Прекратите!» Войцеху предложили выступить позже, после чего конференция пошла по плану.

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии не нашел нарушений в том, как Булат Юмадилов во второй раз стал главой адвокатской палаты республики.

В июне этого года стало известно, что Следственный комитет РФ по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении руководства Адвокатской палаты Башкирии. Его подозревают в мошенничестве с деньгами из бюджета организации.

Ранее суд признал бывшего зампредседателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ромео Фарукшина виновным в покушении на мошенничество и использовании поддельного документа. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

