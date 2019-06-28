Из-за тумана в Ижевске Sukhoi Superjet 100 внепланово приземлился в Казани

28 июня в 2.52 мск рейс, следовавший по маршруту Москва — Ижевск, совершил посадку в Казани из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.

Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе международного аэропорта Казань. «В 06.06 воздушное судно продолжило движение по маршруту. На борту находилось 82 пассажира», — добавляют в пресс-службе.

По данным международного аэропорта Шереметьево и аэропорта Ижевска, это был Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот». В Ижевске самолет приземлился в 7.50 по местному времени.

