Глава Заксобрания Пензенской области переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин переизбран координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа сроком на два года. Решение было принято на заседании ассоциации в Иннополисе.



Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин назвал действенной работу Лидина на этом посту за последние два года.



Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров также поддержал кандидатуру Валерия Лидина и отметил его заслуги в выстраивании взаимодействия между органами власти ПФО.



Лидин, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, передает пресс-служба регионального отделения «Единой России» в Пензенской области.

Напомним, что сегодня на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО в Иннополисе Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве.

