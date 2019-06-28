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В ЦИК Башкирии решили наказать «Башинформ» за незаконную агитацию

10:19, 28.06.2019
В ЦИК Башкирии решили наказать «Башинформ» за незаконную агитацию
Фото: google.com/maps / скриншот

Центризбирком Башкирии получил жалобу кандидата на пост главы Башкирии от партии «Гражданская сила» Владимира Барабаша. Рабочая группа ЦИКа признала незаконной предвыборной агитацией заметку агентства «Башинформ».

Было решено принять меры в отношении издания.

«По результатам рассмотрения члены Рабочей группы приняли решение о незаконной предвыборной агитации средством массовой информации и рекомендовали Центральной избирательной комиссии республики принять меры по привлечению виновных к ответственности, предусмотренной законодательством», — сообщили «Реальному времени» в ЦИК РБ.

Ранее Барабаш рассказал, что направил в избирком сообщение о появившейся на сайте агентства заметке. В ней упоминалось, что врио главы РБ Радий Хабиров уже является фаворитом гонки за губернаторское кресло.

«Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики», — говорилось в новости «Башинформа». Однако сейчас этот абзац удален из заметки.

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