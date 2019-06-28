В ЦИК Башкирии решили наказать «Башинформ» за незаконную агитацию

Центризбирком Башкирии получил жалобу кандидата на пост главы Башкирии от партии «Гражданская сила» Владимира Барабаша. Рабочая группа ЦИКа признала незаконной предвыборной агитацией заметку агентства «Башинформ».

Было решено принять меры в отношении издания.

«По результатам рассмотрения члены Рабочей группы приняли решение о незаконной предвыборной агитации средством массовой информации и рекомендовали Центральной избирательной комиссии республики принять меры по привлечению виновных к ответственности, предусмотренной законодательством», — сообщили «Реальному времени» в ЦИК РБ.

Ранее Барабаш рассказал, что направил в избирком сообщение о появившейся на сайте агентства заметке. В ней упоминалось, что врио главы РБ Радий Хабиров уже является фаворитом гонки за губернаторское кресло.

«Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики», — говорилось в новости «Башинформа». Однако сейчас этот абзац удален из заметки.