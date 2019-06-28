Главой Всемирного курултая башкир стала Эльвира Аиткулова
Сегодня в рамках V Всемирного курултая башкир стало известно имя нового председателя исполкома.
Им стала заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова, передает корреспондент «Реального времени».
До этого пост председателя исполкома Всемирного курултая башкир после ухода Амира Ишемгулова занимал Данир Гайнуллин.
Напомним, в Уфе в эти дни проходит V Всемирный курултай башкир. 512 делегатов из Башкортостана, регионов России и стран зарубежья принимают участие в этом съезде. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Справка
Аиткулова Эльвира Ринатовна родилась 19 августа 1973 года в деревне Ново-Байрамгулово Учалинского района Башкирии, образование высшее — окончила Башкирский государственный университет. Кандидат филологических наук.
В 1997–2004 годах работала корреспондентом, комментатором, руководителем творческого объединения «Даира», политическим обозревателем ФГУП «ГТРК «Башкортостан», в 2004–2010 годах — главным редактором республиканского информационно-музыкального радиоканала «Спутник ФМ». В 2010–2013 годах — главный редактор студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан» Республики Башкортостан.
Член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», сопредседатель регионального штаба в Республике Башкортостан.
В 2013 году избиралась депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.
Награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан, Почетной грамотой Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, нагрудными знаками.
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