Главой Всемирного курултая башкир стала Эльвира Аиткулова

Сегодня в рамках V Всемирного курултая башкир стало известно имя нового председателя исполкома.

Им стала заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова, передает корреспондент «Реального времени».

До этого пост председателя исполкома Всемирного курултая башкир после ухода Амира Ишемгулова занимал Данир Гайнуллин.

Напомним, в Уфе в эти дни проходит V Всемирный курултай башкир. 512 делегатов из Башкортостана, регионов России и стран зарубежья принимают участие в этом съезде. Подробнее — в репортаже «Реального времени».