Власти объяснили иск к жене экс-главы Нижнего Новгорода на 110 млн рублей

В правительстве Нижегородской области дали разъяснения по поводу иска к жене бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина Эладе Нагорной на 110 млн рублей.

Минземимущества региона считает, что шесть предпринимателей, в числе которых и Нагорная, задолжали плату за фактическое пользование землей под ТЦ «Жар-Птица».

Согласно версии министерства, договор аренды земли под застройку был заключен с ООО «НФСО» (входит в ГК «Столица Нижний») в 2010 году. Однако в 2016-м он был расторгнут для разделения на четыре участка, пишет «Коммерсант».

В апреле 2019-го новые участки были переданы арендаторам. Власти уверены, что три года земля находилась в пользовании жены Сорокина и его бизнес-партнеров, и оценили плату в 110 млн рублей.

Напомним, что экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки и соучастии в похищении человека.