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«Калашников» показал новую версию ружья против дронов

17:43, 25.06.2019
«Калашников» показал новую версию ружья против дронов
Фото: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников. Ружье разработано компанией ZALA AERO, входящей в состав концерна.

«REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 килограмма», — сообщается на сайте «Калашникова».

Оружие содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нем также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

Разработчики обещают возможность настройки, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.

Отмечается, что прибор был испытан в Удмуртском центре сертификации и признан безопасным по части электромагнитного излучения.

ПромышленностьОПК Удмуртия
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