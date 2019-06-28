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В Ульяновской области впервые в ПФО полностью отказались от захоронения отходов

21:31, 28.06.2019
В Ульяновской области впервые в ПФО полностью отказались от захоронения отходов
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Один из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ульяновской области полностью отказался от захоронения отходов.

Как сообщил глава организации Ромуалдас Янушкявичюс, был запущен проект по переработке органического мусора под названием Zero Waste. Такая технология внедрена впервые в Приволжском федеральном округе, пишет ТАСС.

Ранее операторы назвали проблемы, с которыми приходится сталкиваться при утилизации мусора. Во многих регионах ПФО из-за низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Например, в Самарской области собираемость платежей только на уровне 5%, в Пермском крае это 20%, в Ульяновской области — 30%.

ОбществоИнфраструктура
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