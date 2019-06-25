Самарские маршрутки поднимут стоимость проезда до 35 рублей
Коммерческие перевозчики Самары поднимут стоимость проезда в маршрутках. С 1 июля тарифы достигнут 35 рублей.
Как отмечает «Волга Ньюс», 1 января 2019 года муниципальные маршруты подняли цены с 25 до 28 рублей. В то же время коммерческие перевозчики установили тариф на уровне 30 рублей.
При этом Департамент транспорта города сообщил, что не контролирует цены на частные маршрутки. В свою очередь, муниципальные перевозчики в 2019 году цены поднимать не будут, заверили в департаменте.
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Повышать стоимость проезда у перевозчиков, работающих по муниципальному контракту, в этом году не планируется.— DepTransporta (@DTransporta) June 25, 2019
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