Самарские маршрутки поднимут стоимость проезда до 35 рублей

Коммерческие перевозчики Самары поднимут стоимость проезда в маршрутках. С 1 июля тарифы достигнут 35 рублей.

Как отмечает «Волга Ньюс», 1 января 2019 года муниципальные маршруты подняли цены с 25 до 28 рублей. В то же время коммерческие перевозчики установили тариф на уровне 30 рублей.

При этом Департамент транспорта города сообщил, что не контролирует цены на частные маршрутки. В свою очередь, муниципальные перевозчики в 2019 году цены поднимать не будут, заверили в департаменте.