В Оренбурге драка возле ночного клуба попала на видео

Фото: скриншот видео

В Оренбурге ранним утром 23 июня произошла массовая драка у ночного клуба «Корица», расположенного на улице Салмышской.

Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Запись драки опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, конфликт между девушкой и молодым человеком быстро перерос в потасовку между несколькими мужчинами. Они на протяжении нескольких минут пытались решить проблему с помощью кулаков. В какой-то момент один из участников драки даже пытался использовать вырванную доску.