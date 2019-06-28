Следком Башкирии завершил расследование дела по факту изнасилования дознавательницы МВД

Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела по обвинению бывших начальника отдела МВД России по Уфимскому району, начальника отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району в совершении изнасилования дознавателя отдела полиции.



Обвиняемые свою вину не признали. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее Советский районный суд Уфы продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы МВД.

