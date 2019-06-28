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Следком Башкирии завершил расследование дела по факту изнасилования дознавательницы МВД

11:25, 28.06.2019
Следком Башкирии завершил расследование дела по факту изнасилования дознавательницы МВД
Фото: surb.sledcom.ru

Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела по обвинению бывших начальника отдела МВД России по Уфимскому району, начальника отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району в совершении изнасилования дознавателя отдела полиции.

Обвиняемые свою вину не признали. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Напомним, ранее Советский районный суд Уфы продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы МВД.

Справка

Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Происшествия Башкортостан
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