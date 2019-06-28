Следком Башкирии завершил расследование дела по факту изнасилования дознавательницы МВД
Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела по обвинению бывших начальника отдела МВД России по Уфимскому району, начальника отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району в совершении изнасилования дознавателя отдела полиции.
Обвиняемые свою вину не признали. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по РБ.
Напомним, ранее Советский районный суд Уфы продлил домашний арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы МВД.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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