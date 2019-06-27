В топ-100 вузов России по версии Forbes вошли 13 заведений из ПФО

Журнал Forbes составил рейтинг российских вузов, которые способны выпустить новую элиту страны. В топ-100 вошли 13 вузов из Приволжского федерального округа.

Кроме четырех татарстанских университетов, в сотню вошли девять университетов из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Саратова и Самары.

Так, 30-ю строчку рейтинга занял Оренбургский государственный медицинский университет. Нижегородская консерватория оказалась на 43-м месте. Рядом, на 45-м. расположился Приволжский исследовательский медуниверситет также из Нижнего Новгорода.

Пермский политех попал на 56-ю ступень рейтинга. На 67-м месте Уфимский нефтяной университет. Саратовский медуниверситет занял 79-ю строчку.

Самарский государственный технический университет оказался на 83-м месте. На 92-е место авторы поместили Нижегородский университет имени Лобачевского. Самарский университет имени Королева занял 97-ю строчку.

В первую стройку рейтинга элитных вузов вошли МИСиС, МГИМО и московский Физтех.

Forbes раскрыл и методику составления рейтинга. Авторы взяли за основу данные мониторинга эффективности вузов от Минобра РФ. Также журнал изучил биографии более 1 600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. В итоге были определены три критерия: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes (максимум 20 баллов).