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В Оренбургской области на границе с Казахстаном начался сильный природный пожар

16:26, 29.06.2019
В Оренбургской области на границе с Казахстаном начался сильный природный пожар
Фото: pixabay.com

На приграничной с Казахстаном территории в Оренбургской области начался пожар, существует угроза населенным пунктам. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, случилось возгорание сухой травы, которое произошло из-за высокой температуры и ветра. В настоящее время пламя перешло на территорию сопредельного российского города Новотроицк.

Площадь пожара составляет 1,5 га, уточнили в ведомстве.

В ряде сел Оренбургской области началась эвакуация населения. В регионе создан оперативный штаб.

Напомним, ранее в Татарстане провели воздушный рейд по выявлению лесных пожаров.

Происшествия
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