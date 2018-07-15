Видео недели: спасение детей в Таиланде, слезы Дзюбы и рэп от президента Туркменистана

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Дзюба в слезах

К сожалению, наша сборная вылетела с ЧМ-2018 после встречи с хорватами. Сразу после завершения крайне тяжелого матча журналисты побеседовали с нападающим нашей команды Артемом Дзюбой. Игрок просто не смог сдержать слез.

«Слава Украине!» и извинения Домагоя Виды



После матча Россия-Хорватия игрок победившей команды Домагой Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем записали ролик, в котором выкрикивают «Слава Украине!» и «Эта победа за Украину!». FIFA наказала обоих, помимо этого, Вида извинился за озвученный лозунг в интервью российскому телеканалу.

Спасение детей в Таиланде



23 июня в Таиланде пропала школьная футбольная команда. Спустя девять дней группу обнаружили — выяснилось, что вместе с тренером ребята забрались в пещеру, однако внезапный ливень затопил входы, и дети оказалась в западне.

Со дня обнаружения весь мир следил за судьбой юных футболистов. К счастью, после очень сложной спасательной операции всех удалось спасти.

Депутата-противника пенсионной реформы проверят на экстремизм



Мощный резонанс среди пользователей на этой неделе вызвало видео выступления саратовского депутата Николая Бондаренко, заявившего, что «российская власть, намереваясь повысить пенсионный возраст, выражает интересы олигархической кучки людей».

Сразу после эмоционального выступления Бондаренко на него в полицию пожаловался спикер облдумы Иван Кузьмин, попросивший проверить заявления коллеги на экстремизм.

Рэп от президента Туркменистана



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недавно ушел в отпуск. Казалось бы, ничего необычного, однако отчет туркменских СМИ о том, как именно проводит свободное время глава страны, внезапно стал мемом. Дело в том, что активное участие в отпуске Бердымухамедова принимает его 16-летний внук Керимгулы, с которым президент Туркменистана зачем-то решил зачитать рэп.

Интервью с голограммой



Бельгийский телеканал вывел эфирное вещание на совершенно космический уровень, взяв интервью у футболиста с помощью голограммы. После четвертьфинального матча с Бразилией в студии телеканала «появился» капитан сборной Эден Азар, хотя на самом деле он находился в раздевалке стадиона «Казань Арена». Отличить голограмму от реального человека практически невозможно.

Трансгендера из Татарстана не пустили в питерский клуб



Серьезный скандал разворачивается в Петербурге: в популярный клуб «Ионотека» не пустили трансгендерную девушку из Татарстана. Охранник обозвал ее «монстром» и потребовал задрать юбку на входе в заведение, а владелец клуба просто предложил «терпеть». Теперь девушка планирует добиваться справедливости в суде.

Потоп в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, вызванного затяжными ливнями. Осадки в регионе продолжаются почти месяц. В соцсетях уже появились сотни фото и видео происходящего.

Россия глазами иностранцев



Юный английский болельщик Тео Огден опубликовал в YouTube видео, где вместе со своим отцом Стивеном рассказал, как ему понравилось на ЧМ-2018 в России. На видео британцы разоблачают главные мифы о России.

Инаугурация Эрдогана глазами Рустама Минниханова



В понедельник Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Отметим, на инаугурации присутствовал и президент РТ Рустам Минниханов, выложивший видео с церемонии.