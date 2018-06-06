Генплан или жизнь: Большие Клыки показали клыки

К очередному раунду слушаний по генплану Казани организаторы запаслись резиновыми дубинками

Фото: Инна Серова

Вчера в Казани продолжились публичные слушания по проекту генерального плана Казани. Разговор в актовом зале школы №174 вновь шел про дороги и казанские поселки, которые эти дороги не выбирают. Подробности в материале «Реального времени».

С одной стороны — «кокошники», с другой — ежи



Противотанковыми ежами загородили вчера вечером въезд во двор школы №174 сразу после того, как в актовом зале учебного заведения начались очередные слушания по проекту генплана Казани. К ним приставили часового — военного курсанта. В вестибюле перед запасным выходом из школы также разместили звено курсантов. А на случай, если возникнет необходимость усмирять с их помощью накалившиеся в актовом зале страсти, разложили на столе наготове «оружие» — резиновые дубинки.

И дело чудом не дошло до прямого конфликта граждан с разработчиками генплана и представителями власти. Хотя на эти слушания пришло всего-то 142 человека. Может, дело в том, что каждый имел что сказать? Не зря же на выступления записалось 94 человека, а в зале рвали друг у друга микрофон не успевшие записаться. Свою цель для наглядности участники слушаний в прямом смысле прописали на лбах: почти у всех в зале на головах красовались бумажные «кокошники» с надписями: «Не дадим снести дома в Больших Клыках!»

Противотанковыми ежами загородили вчера вечером въезд во двор школы №174 сразу после того, как в актовом зале учебного заведения начались очередные слушания по проекту генплана Казани



Такое «дорожное счастье», что хоть помирай

— Мне говорят: ты не переживай, живи пока, ведь дорога по твоему дому по генплану только через десять лет пройдет, — поделился перед началом слушаний результатами своего недавнего визита в городское Управление архитектуры и градостроительства с корреспондентом «Реального времени» пенсионер Николай Конопля из казанского поселка Вознесенское. — То есть это мне они десять лет жизни дают, а потом что? Помирай? Ну почему за границей если земля чья-то собственность — то все, не трогай, а у нас, как говорится, бог дал, бог взял?

Тем временем советник мэра Казани Владимир Фомин открыл слушания и привычно дало слово руководителю группы разработчиков генплана Олегу Григорьеву. Тот очень старался докладывать лаконично, но уже через 10 минут плотно набитый школьный актовый зал тихо, но угрожающе загудел.

— Чего он показывает нам квадратики какие-то на экране? — возмущался по соседству с корреспондентом «Реального времени» Владислав Доля. — Время только зря тратит, людей дорога интересует!

— Нам про школы и детсады сейчас слушать неинтересно, мы хотим узнать свою судьбу, — поддержала его жена Светлана.

— И таким образом к 2050 году у нас у всех уже получится дорожное счастье, — неожиданно для себя в этот самый момент подлил масла в огонь неудачной шуткой о сроках решения в Казани транспортно-дорожной проблемы Олег Григорьев.

Олег Григорьев очень старался докладывать лаконично, но уже через 10 минут плотно набитый школьный актовый зал тихо, но угрожающе загудел



Зал встретил эти слова смешками, а через пару минут взорвался:

— По проблемным зонам давайте!.. У нас изымают участки, а вы тут про что, зачем?

— Дайте семь минут — закончить доклад, — попробовал было восстановить порядок Владимир Фомин, но это ему не удалось, и он резюмировал: — Запишите в протокол, что участники отказались дослушать доклад.

Задача без решения

Непростой вопрос поставил перед разработчиками генплана пенсионер Риф Шарифуллин из Больших Клыков. Он припомнил звучавшие на прежних слушаниях обещания разработчиков генплана, что дорога в поселке пойдет не по домам, а лишь частично заденет некоторые участки, и указал на действующее законодательство, которое запрещает изымать у собственника часть участка — только целиком.

— Что же вы делать будете, вы подумали? — задал Шарифуллин вопрос. Отвечать ему никто не рискнул, лишь Владимир Фомин попросил оставить телефон и адрес и предложил назначить встречу, чтобы обсудить непростую ситуацию.

— Кроме Больших Клыков есть масса других вопросов, давайте их обсуждать, — попытался тем временем переключить внимание зала Олег Григорьев.

— Давайте обсуждать Большие Клыки! — угрожающе зашумел в ответ зал.

— По Большим Клыкам сегодня решения нет, — возразил уже Владимир Фомин. — Давайте мы встретимся в двадцатых числах…

— Нет! Нам надо сегодня! Мы жить не можем, спать не можем!

Непростой вопрос поставил перед разработчиками генплана пенсионер Риф Шарифуллин из Больших Клыков



За себя и за соседа

— Весь смысл жизни пропал! — кричала с надрывом в микрофон Гульфия Васильева с улицы Сабинской. — Мой дом под снос идет!

— Да, восемь домов под снос идут в Клыках, — подтвердила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. — Но проектировщики ищут альтернативные варианты.

— Вы дорогу через дом моего соседа собираетесь пробивать, через тупик, я вас призываю найти более логичное решение! — высказался против предложенной проектировщиками трассировки новой дороги в поселке Вознесенское Дамир Махмутов.

— А нет логичных решений. Вы так построили поселок! — парировал Григорьев. — Не нравится наше предложение? Хорошо, мы сделаем только два выезда и выезжайте как хотите!

— Вы верните деньги городу за некачественный генплан! — под одобрительный гул зала потребовала Наиля Зиятдинова.

В поисках совести

Казалось, жители поселков сговорились навредить самим себе, отказываясь от новых дорог, ан нет — претензии участников слушаний к разработчикам генплана разложила по полочкам Наталья Заболоцкая:

— Во-первых, зачем нужны эти слушания, если вы все будете решать после 20 июня? Вот вы все решите, просчитайте, а потом уже и выносите на обсуждение. А то никто ничего конкретно сказать не может. Второй вопрос: мы что, в Китае живем? У нас что, земель нет? Почему у нас нужно обязательно по людям ездить, а?

Тут зал взорвался аплодисментами, а Заболоцкая продолжала:

— Вы говорите, нужно озеленять, нужно озеленять… Экологи уже выступают, что нельзя рубить эти леса, которые находятся в Карьере, в Нагорном, в Белянкино! Там единственный уголок живой природы, чудом сохранившийся около Казани — вы и тот хотите испоганить! Я не понимаю вообще, чем занимаются у нас в Казани… Метро построили одну ветку — сказали, оно нерентабельно. Правильно, а как оно будет рентабельно, если оно по одной линии идет. Вы захватите весь город, оно станет рентабельным… Да, страсти кипят. У меня отец — ветеран Великой Отечественной войны, он этот дачный участок осваивал с самого начала, дом построил молотком, ножовкой и рубанком, чтобы его дети, внуки и правнуки пользовались… Вы рубите по живому, это ужас, что вы творите! У вас у всех хоть на булавочную головку совесть, человечность какая-то есть?.. Вы последнее, что люди заработали, отнимаете. Вот в прошлый раз обсуждали на слушаниях дорогу, которая обходит пустыри, которые куплены каким-то Семиным. Не тот ли это Семин, который предприятия у нас в Казани когда-то банкротил, в чьем «Адмирале» люди горели?.. Вы сносите наши дома, но вы не трогаете «КАН Авто»!



Свою цель для наглядности участники слушаний в прямом смысле прописали на лбах

…Гневную отповедь участники слушаний поддержали аплодисментами, однако Владимир Фомин нашел что возразить:

— Когда мне говорят, что у меня совести нет… Мне, советнику мэра, человеку с седой головой… Я вам маленькую историю напомню. Предыдущий генеральный план был принят в 2007 году, с вами кто-нибудь советовался тогда?

— Нет! А нам такую возможность тогда давали? — раздалось в ответ.

— Я знаю об этом, как в те годы провели под маркой собраний в школах и назвали публичными слушаниями… На каждой территории сегодня мы показываем проект плана, который будет приниматься только после обсуждения…

Нет у обсуждения конца

В ходе обсуждения выяснилось: дороги, которые обогнули Новую Сосновку, уперлись в соседние дачи, и теперь уже дачникам угрожает снос. «А мы не согласны, не дадим!» — раздались истошные крики с мест.

В перерыве, который Владимир Фомин объявил, с трудом перекрикивая зал, люди не ринулись из душного зальчика на воздух, а окружили плотным кольцом Татьяну Прокофьеву и Олега Григорьева. Им так и не дали спуститься со сцены, и главный архитектор весь 20-минутный перерыв увещевала возмущенных женщин, готовых биться за свое личное счастье в выстраданных, выстроенных на кровные, порой нечеловеческими усилиями скопленные деньги домах и дачах. Не уговорила — попросила у них телефоны и обещала пригласить для дальнейших переговоров в УАиГ.

Наиля Ганиева перетащила на сцену 674 документа с требованием «принять решение об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку»



А член инициативной группы из Больших Клыков Наиля Ганиева тем временем перетащила на сцену пять переплетенных бумажных пачек — замечания и предложения по проекту генплана от жителей поселка. Всего — 674 документа с требованием «принять решение об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку».