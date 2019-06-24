Борис Менделевич: «Добиваюсь включения психиатрии в нацпроект «Здоровье»

Главная здравница по психическому здоровью татарстанцев справляет 150-летний юбилей

Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева исполнилось 150 лет. Юбилей отпраздновали в «Корстоне» проведением научно-практической конференции «Актуальные вопросы психиатрии». О том, что наболело у психиатров и их пациентов, чего достигли татарстанские медики в этой области и что подарили больнице коллеги из других регионов — в материале «Реального времени».

Интересное кино



Психиатры — специалисты, умеющие находить нестандартные выходы из самых безнадежных ситуаций. Традиционные юбилейные мероприятия обычно проходят торжественно-скучно, что называется, протокольно. Однако здесь важные персоны шутили, даже когда рассказывали о серьезнейших вещах вроде первого этапа становления психиатрии как науки.

Ректор КГМУ Алексей Созинов напомнил, что первым студентам-медикам в Казанском императорском университете рассказывали, что психические заболевания — нечто непознаваемое, поскольку являются результатом действия потусторонних сил, и не без лукавства намекнул, что в познании некоторых сторон психики наука с тех пор недалеко ушла.

Директор московского ФБГНУ «Научный центр психического здоровья» профессор Татьяна Клюшник вручила главврачу больницы им. Бехтерева Фариту Зиганшину настоящее гусиное перо и красочно оформленный том стихотворений — с намеком, что многого достигшим сотрудникам клиники пришло время созерцать плоды своих трудов, писать записки и наслаждаться прекрасным. А председатель Российского общества психиатров профессор Николай Незнамов подарил копию репинского портрета Бехтерева, хранящегося в Русском музее и… отказался зачитывать длинный официальный приветственный адрес, заменив его кратким и нецеремонным поздравлением.

А потом участникам «юбилейной» конференции показали кино об истории больницы. Вообще-то демонстрировать фильмы-презентации — традиционный ход, однако этот фильм оказался совсем нетрадиционным — документально-игровым. Роли всех директоров, начиная с основателя больницы, а точнее, Казанского окружного дома умалишенных, Александра Фрезе, сыграли сотрудники клиники, а в ролях пациентов выступили ее пациенты. Психиатры не стали придираться к фальшивым бакенбардам и нарочито-глубокомысленным позам и жестам самодеятельных актеров. По окончании демонстрации черно-белой, стилизованной под старину «фильмы» зрители бурно аплодировали.

Председатель Российского общества психиатров профессор Николай Незнамов подарил копию репинского портрета Бехтерева, хранящегося в Русском музее

Снимите стресс!

— Бичом нашего времени, безусловно, является стресс, — обрисовал журналистам перед началом конференции сегодняшние первоочередные цели психиатров первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. — В нашей жизни очень быстро все меняется: жизненное пространство, источники информации, манера общения людей. У сегодняшних детей и тех, что были детьми 10 лет назад, совершенно разные траектории поведения. Люди все больше замыкаются в себе, и это зачастую приводит их в те группы в социальных сетях, участие которых имеет негативные, а иногда трагичные последствия, как, например, было с группой «Синий кит». Распространенность «классических» психических заболеваний, которые всегда были в поле зрения психиатров, в принципе, не меняется. А вот поведенческие внешние реакции, связанные с изменением информационного пространства и стиля жизни, вызывают наибольшие опасения.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» замминистра коснулся давно ставшей болезненной темы. Пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями, пройдя курс лечения в медицинском учреждении, оказываются на руках у родственников, которые не имеют ни достаточной квалификации, ни сил обеспечить своевременный прием лекарств больными. А психбольные, которых невозможно уговорить продолжать принимать прописанные врачом лекарства, вскоре начинают представлять угрозу для окружающих…

— Действующее законодательство гласит, что любое лечение осуществляется на добровольной основе, и пока мы не убедим пациента в необходимости лечения, ничего не получится, — дал Абашев понять, что ситуация не изменилась. — Насильственно поместить его в стационар крайне сложно, это возможно только в случае, если есть угроза, что он совершит общественно опасное деяние. Решение о помещении в стационар принимает суд, а обратиться туда могут и родственники, и сотрудники правоохранительных органов, и лечащий врач…

С другой стороны, заметил Абашев, такая сложная процедура — гарантия от злоупотреблений лиц, которые могут быть заинтересованы в изоляции психически нездоровых людей.

«Бичом нашего времени, безусловно является стресс», — обрисовал первоочередные цели психиатров первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев

«Палата №6» нуждается в ремонте

Известный казанский психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что сегодня РКПБ им. Бехтерева успешно развивается, и что в медикаментозном лечении больных наши психиатры, использующие весь спектр современных препаратов, вполне преуспели.

— Но больница нуждается в обновлении материальной базы, — указал он на главную проблему одного из старейших казанских медучреждений. — Нужны новые палаты, оборудование… Я бы очень хотел, чтобы психиатрия стала одним из подпроектов национального проекта «Здоровье», и сейчас очень активно работаю над этим, чтобы психиатрия хотя бы частью в него вошла. Надеюсь, что это получится, и тогда в первую очередь будет необходимо провести реконструкцию психиатрических больниц. Надо делать палаты — условия пребывания больных в клиниках должны быть комфортными!

История больницы в цифрах

Главный внештатный психиатр Минздрава РТ, замглавврача ГАУЗ «РКПБ им. Бехтерева» Татьяна Гурьянова в своем выступлении на конференции привела цифры, характеризующие качественные изменения, происходившие в клинике на протяжении полутора веков ее существования.

В частности, она рассказала, как менялся коечный фонд больницы: все начиналось с 200 коек, к 1920 году их число выросло до 1000, а к 1985-му — до 2 900. Затем, судя по всему, прошла первая волна оптимизации расходов на содержание и лечение психбольных: к 1998 году количество коек было уменьшено до 2 300, к 2005 — до 2 100. После второй волны оптимизации — к 2013 году — коечный фонд сократился еще на четверть и до настоящего времени не менялся — 1 494 койки.

А вот загрузка врачей клиники по сравнению с прошлыми временами резко упала и продолжает уменьшаться — глядишь, в итоге на одного доктора скоро будет приходиться, как и 150 лет назад, 15 пациентов. В 1869 году, когда открылся Казанский окружной дом умалишенных, на одного врача приходилось 15 пациентов, в 1910-м — уже 351, в 1970—1980 гг. — 120, а сейчас — 35.

Татьяна Гурьянова привела цифры, характеризующие качественные изменения, происходившие в клинике

Сократилась и средняя длительность пребывания пациентов в стационаре. При его основании она составляла 150 койко-дней, до абсолютного максимума в 199,5 койко-дня выросла в 1892 году, еще один «пик» в 178,8 койко-дня был отмечен в 1955-м. В последние 5 лет продолжительность нахождения в стационаре не превышает 65—69 койко-дней.

Качество психиатрической помощи, сказала Гурьянова, оценивается, в частности, по числу повторных возвращений единожды пролеченных больных в клинику. Этот показатель до 1993 года не отслеживался, а в последние 25 лет колебался в пределах 15—25%. В последние годы он держится на уровне 17—19%, что считается нормой.