В Татарстане объявили штормовое предупреждение о сохранении аномально жаркой погоды
В Татарстане объявили штормовое предупреждение о сохранении аномально жаркой погоды. С 24 по 26 апреля в республике сохранится аномально жаркая погода. По прогнозам, среднесуточные температуры будут на 9–12 градусов выше нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра региона.
24 апреля температура воздуха достигнет от +22 до +27 градусов, 25 апреля ожидается от +18 до +23, а 26 апреля в южных и восточных районах республики температура также составит от +18 до +23.
Накануне в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла +25,8 градуса по данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», и +25 градусов по информации метеостанции «Казань».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.