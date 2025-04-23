В Татарстане объявили штормовое предупреждение о сохранении аномально жаркой погоды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о сохранении аномально жаркой погоды. С 24 по 26 апреля в республике сохранится аномально жаркая погода. По прогнозам, среднесуточные температуры будут на 9–12 градусов выше нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра региона.

24 апреля температура воздуха достигнет от +22 до +27 градусов, 25 апреля ожидается от +18 до +23, а 26 апреля в южных и восточных районах республики температура также составит от +18 до +23.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха достигла +25,8 градуса по данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», и +25 градусов по информации метеостанции «Казань».

Анастасия Фартыгина