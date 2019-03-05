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Борис Менделевич оценил инициативу Минздрава РФ штрафовать за лечение не по рекомендациям ведомства

17:25, 05.03.2019
Борис Менделевич оценил инициативу Минздрава РФ штрафовать за лечение не по рекомендациям ведомства
Фото: commons.wikimedia.org / wAlsu8901

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал «Реальному времени» инициативу Минздрава РФ ввести штрафы за оказание медицинской помощи, которая противоречит рекомендациям.

Менделевич отметил, что инициатива, с одной стороны, логичная. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда принятые стандарты невозможно выполнить из-за ряда обстоятельств. Борис Менделевич уверен, что в таких случаях врач должен принимать решение, исходя из опыта и знаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России предложило штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях размещены на специальном сайте. Штраф будет составлять до 20 тыс. рублей.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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