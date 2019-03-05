Борис Менделевич оценил инициативу Минздрава РФ штрафовать за лечение не по рекомендациям ведомства

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал «Реальному времени» инициативу Минздрава РФ ввести штрафы за оказание медицинской помощи, которая противоречит рекомендациям.



Менделевич отметил, что инициатива, с одной стороны, логичная. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда принятые стандарты невозможно выполнить из-за ряда обстоятельств. Борис Менделевич уверен, что в таких случаях врач должен принимать решение, исходя из опыта и знаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России предложило штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях размещены на специальном сайте. Штраф будет составлять до 20 тыс. рублей.