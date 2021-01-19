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ГАУЗ Республиканская Клиническая Психиатрическая Больница Им.Акад.В.М.Бехтерева Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»

Медицина

Общая информация

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» — старейшее психиатрическое учреждение.

История медицинского учреждения восходит к 1 июля 1869 года, когда в Казани был открыт Дом умалишенных окружного значения.

Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М. Бехтерева МЗ РТ является головным учреждением, также функционируют 5 филилалов — Альметьевский, Бугульминский, Зеленодольский, Набережночелнинский и Нижнекамский психоневрологические диспансеры.

Руководитель — Зиганшин Фарит Галимзянович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул. Н.Ершова, 49
  • Телефон: (843) 273-08-16
  • Email: mz.rkpbb@tatar.ru
  • Сайт: http://www.rkpbtatar.ru/

Дата последнего обновления: 19.01.2021

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