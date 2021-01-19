ГАУЗ Республиканская Клиническая Психиатрическая Больница Им.Акад.В.М.Бехтерева Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»
Общая информация
ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» — старейшее психиатрическое учреждение.
История медицинского учреждения восходит к 1 июля 1869 года, когда в Казани был открыт Дом умалишенных окружного значения.
Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М. Бехтерева МЗ РТ является головным учреждением, также функционируют 5 филилалов — Альметьевский, Бугульминский, Зеленодольский, Набережночелнинский и Нижнекамский психоневрологические диспансеры.
Руководитель — Зиганшин Фарит Галимзянович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул. Н.Ершова, 49
- Телефон: (843) 273-08-16
- Email: mz.rkpbb@tatar.ru
- Сайт: http://www.rkpbtatar.ru/
Дата последнего обновления: 19.01.2021