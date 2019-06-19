Самарский бизнес не хочет долгов: автопроизводство тянет, но общие объемы падают

Анализ рынка кредитования юрлиц в Самарской области

Аналитическая служба «Реального времени» завершает цикл материалов о кредитовании юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа в l квартале 2019 года. Татарстан, напомним, показал катастрофическое снижение выдачи, Башкортостан — очень сильный рост, а результат Нижегородской области можно охарактеризовать как стагнацию. В Самарской же области складывается ситуация, примерно похожая на татарстанскую, что делает регион аутсайдером среди крупнейших регионов ПФО.

Объемы — меньше всех крупных

«Реальное время» заканчивает разбирать результаты l квартала 2019 года на рынке кредитования юридических лиц в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Напомним, недавно мы рассказывали о Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области, которые показали очень разные результаты. Настало время еще одного крупного региона — Самарской области.

Показатели тут отчасти похожи на татарстанские, хотя и не такие провальные. В Татарстане, напомним, объемы кредитования снизились сразу в три раза — с 532,6 до 174,4 млрд рублей. Первые 3 месяца года в Самарской области также ознаменовались заметным снижением — тут сумма взятых бизнесом кредитов снизилась на треть, со 130,3 до 86,4 млрд рублей. Таким образом, регион в этом году стал самым «скромным» по объему полученных кредитов, его обошел Башкортостан со 145,3 млрд рублей, хотя ранее Самарская область брала больше кредитов, чем соседняя национальная республика.

Впрочем, эксперты рынка не считают, что в регионе происходят какие-то существенные изменения. В частности, директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Самарской области Игорь Филилеев говорит, что на рынке ситуация достаточно спокойная. «Вероятен всплеск объемов выдач в l квартале 2018 года в связи с отдельными сделками некоторых компаний, что сейчас сказывается на общей статистике. Еще одной из причин колебаний, о которых идет речь, может быть перенос цифр из региональной выдачи в выдачу с другого баланса, например, московского», — говорит он.

Кроме того, Филилеев отмечает, что в l квартале спрос на кредитный ресурс традиционно снижается. «Как правило, это связано с тем, что предприятия в конце года рассчитываются с поставщиками и размещают остаток средств на депозитах для формирования накоплений в течение l квартала. Начиная со ll квартала большинство компаний активнее расходуют ресурсы и обращаются за дополнительным финансированием», — рассказывает представитель «Росбанка».

Отметим, что на кредитование в иностранной валюте приходится совсем не большой процент от общей суммы кредитов — 1,1 млрд рублей. Впрочем, это все же не так мало, как в Татарстане (там показатель снизился вообще до 222 млн рублей), а само снижение оказалось не таким значительным, как в случае с рублевыми кредитами — на 9%.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП Самарской области, I кв. 2019

Дата Кредиты Задолженность Просроченная задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 86.367 85.258 1.109 311.149 304.737 6.413 37.118 37.102 17 01.01.2019 474.667 470.224 4.443 312.441 304.292 8.149 35.677 35.659 18 01.04.2018 130.339 129.126 1.213 390.682 382.541 8.140 36.321 36.306 15 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -34% -34% -9% -20% -20% -21% 2% 2% 13%

Автопроизводители как локомотив кредитования

В основном кредиты в области брали компании, связанные с обрабатывающими производствами — но их перевес не так значителен, как в Татарстане или Башкортостане. Из общей суммы бизнес-кредитов в 85,3 млрд рублей на них приходится около 41% — это 34,7 млрд рублей. Из них, в свою очередь, около половины (17 млрд рублей) взяли производители транспорта и оборудования (в основном автомобильного). Отметим, что в целом обрабатывающие производства даже увеличили кредитование на 8%, а машиностроители — вообще в 3,2 раза. Увеличилось кредитование и у производителей пищевых продуктов — сразу на две трети, до 4,2 млрд рублей, а вот химическое производство, наоборот, сократило получение денег в банках на 19%, до 4 млрд рублей.

Среди предприятий, не связанных с обрабатывающими производствами, лидерами являются оптовая и розничная торговля с 12,7 млрд рублей и ростом на 30%, а также строительство с 6,8 млрд рублей и снижением на четверть. Кроме того, стоит отметить очень значительную категорию «на завершение расчетов» — с этими целями бизнес региона получил кредитов на 22,4 млрд рублей (рост на 29%). Заметнее других выделяется, впрочем, другая сфера — производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Ее кредитование очень сильно сократилось: год назад кредитов было взято на 48 млрд рублей, а сейчас — всего на 688 млн рублей. Большой рост зафиксирован у категории добычи полезных ископаемых — предприятия из этой сферы взяли кредитов в 3,4 раза больше, чем год назад — на 918 млн рублей. Рост кредитной активности в этой отрасли, прежде всего, определяется относительной стабилизацией ситуации на мировом рынке — считает Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка». «Цена за баррель нефти на протяжении достаточно длительного времени находится в комфортном коридоре, что позволяет нефтедобывающим компаниям строить долгосрочные планы, в частности, по модернизации оборудования», — говорит он.

В валюте почти все кредиты — 1,091 из 1,109 млрд рублей — получили химические производители. Их показатель за год вырос в два раза. А вот оптовая и розничная торговля, наоборот, почти полностью отказалась от кредитования в иностранной валюте — показатель снизился с 664 до 18 млн рублей.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП Самарской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 85.258 918 862 34.659 4.180 5 4 0 3.973 987 972 106 2 16.993 15.131 688 3.736 3.736 6.805 6.211 1.228 0 12.662 1.657 514 22.391 01.01.2019 470.224 701 425 164.396 20.171 97 1.013 1.127 16.297 4.035 21.805 3.817 150 60.945 50.871 97.670 16.686 16.555 38.570 33.340 5.895 0 51.320 11.828 4.245 78.913 01.04.2018 129.126 272 190 32.156 2.524 0 516 1.002 4.893 1.080 4.686 1.130 31 5.178 3.412 48.085 4.595 4.512 9.362 7.562 2.365 0 9.751 3.770 1.427 17.343 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -34% 238% 354% 8% 66% -99% -100% -19% -9% -79% -91% -94% 228% 343% -99% -19% -17% -27% -18% -48% 30% -56% -64% 29%

Задолженность риелторов выросла в тысячу раз



Как следствие снижения объемов взятых кредитов — снизилась и задолженность юридических лиц. По итогам l квартала в Самарской области она составила 311,1 млрд рублей. Это сразу на одну пятую меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Причем снизилась она на одинаковую величину как в случае с рублевым долгом (с 382,5 до 304,7 млрд), так и в случае с иностранной валютой (с 8,14 до 6,41 млрд рублей). А вот «просрочка» за год выросла, хоть и едва заметно — на 2%, с 36,3 до 37,1 млрд рублей.

Более половины долга в рублях приходится на обрабатывающие производства — 162,7 млрд рублей. Эта цифра увеличилась за год на 5%. Основной вклад — у производителей транспортных средств и оборудования, 79,2 млрд рублей с годовым ростом на 6%. Еще 28,9 млрд должны производители химии (рост на 7%), 18,2 млрд — производители пищевых продуктов (рост более заметный — на 28%). А вот производители кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов наоборот резко сократили задолженность — сразу в шесть раз, с 6 до 1,1 млрд рублей. Из крупных не связанных с обрабатывающими производствами отраслей можно выделить торговлю (30,6 млрд рублей долга, рост на 2%), операции с недвижимым имуществом (30,6 млрд, рост на 4%) и «прочие виды деятельности» (20,2 млрд рублей со снижением на 30%). В валюте основная масса долга — 5 из 6,4 млрд рублей — приходится на химическое производство, нарастившее показатель на 32%, еще 1,07 млрд рублей — на операции с недвижимым имуществом, которые неожиданно увеличили показатель более чем в тысячу раз — с 1 млн рублей.



Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Самарской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 304.737 773 475 162.658 18.150 2 146 1.101 28.883 2.928 10.005 2.789 44 79.215 64.678 2.047 16.202 16.202 16.553 15.478 19.989 0 31.001 30.620 20.177 4.717 01.01.2019 304.292 334 100 152.236 15.555 11 519 1.018 25.028 3.926 14.468 3.189 48 76.496 62.239 13.405 17.981 17.954 15.810 12.481 20.592 0 30.216 28.380 22.306 3.032 01.04.2018 382.541 14.407 14.139 155.468 14.153 11 508 6.028 26.962 3.993 14.072 3.539 69 74.969 61.849 63.740 16.971 16.549 16.988 12.731 22.887 0 30.424 29.370 28.648 3.638 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -20% -95% -97% 5% 28% -82% -71% -82% 7% -27% -29% -21% -36% 6% 5% -97% -5% -2% -3% 22% -13% 2% 4% -30% 30%

Просроченная задолженность в 37,1 млрд рублей в основном обусловлена показателем предприятий, связанных с «прочими видами деятельности»: на них приходится 13,4 млрд рублей. Показатель, правда, сократился на 21%. Снижение также и у торговли — компании из этой сферы снизили «просрочку» на 27%. Тем временем обрабатывающие производства увеличили «просрочку» сразу в три раза, основная вина тому — металлурги (рост со 191 млн до 1,64 млрд рублей) и производители пищевых продуктов (рост с 388 млн до 2,26 млрд рублей). Значительный рост, кроме того, в отрасли строительства — просроченная задолженность тут увеличилась в 2,5 раза — с 1,3 до 3,3 млрд рублей.



Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Самарской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 37.102 70 2 5.690 2.255 0 6 278 0 57 1.644 942 0 41 1 5 1.439 1.439 3.296 3.214 750 0 7.303 4.958 13.390 201 01.01.2019 35.659 62 3 3.562 1.172 3 8 278 1 296 133 945 0 27 1 6 2.093 2.093 3.088 638 766 0 8.243 2.784 14.854 201 01.04.2018 36.306 62 3 1.830 388 3 9 0 2 56 191 362 0 104 75 0 2.602 2.602 1.305 702 644 0 10.063 2.626 16.931 241 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 2% 13% -33% 211% 481% -100% -33% -100% 2% 761% 160% -61% -99% -45% -45% 153% 358% 16% -27% 89% -21% -17%

Малый и средний бизнес снижается медленнее бизнеса в целом



Отдельно рассмотрим такую категорию юридических лиц, как малый и средний бизнес. Ситуация по ним несколько отличается. Сумма выданных кредитов за l квартал составила 28,9 млрд рублей — годовое снижение составило, таким образом, всего 10%, а не 34%, как в случае с бизнесом в целом. При этом в иностранной валюте снижение составило сразу 81%, но суммы тут так невелики (18 млн рублей), что подробно рассматривать их вряд ли стоит. Отметим, что индивидуальные предприниматели стали получать кредитов даже больше, чем в прошлом году — сразу на четверть. Показатель увеличился с 832 млн до 1,05 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные субъектам МСП Самарской области, I кв. 2019 г.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП 01.04.2019 28.877 1.051 18 0 28.895 1.051 01.01.2019 136.005 3.779 335 0 136.340 3.779 01.04.2018 32.076 832 93 0 32.169 832 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -10% 26% -81% -10% 26%

Что касается задолженности, то у МСБ она за год снизилась на 4% — то есть, меньше, чем у бизнеса в целом. Показатель уменьшился с 84,2 до 80,5 млрд рублей. У индивидуальных предпринимателей, вслед за ростом объемов кредитования, выросла и задолженность — сразу на 17%. В иностранной валюте задолженность уменьшилась на 69% — с 545 до 171 млн рублей.

«Просрочка» при этом выросла на 14%, с 15,3 до 17,3 млрд рублей. А вот индивидуальные предприниматели ее уменьшили — причем сразу на 74%, с 236 до 62 млн рублей.



Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП Самарской области, I кв. 2019 г.

Дата Задолженность Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП 01.04.2019 80.340 3.111 171 0 80.511 3.111 17.344 62 0 0 17.344 62 01.01.2019 76.235 2.921 200 0 76.435 2.921 15.527 91 18 0 15.545 91 01.04.2018 83.624 2.648 545 0 84.169 2.648 15.243 236 15 0 15.258 236 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -4% 17% -69%

-4% 17% 14% -74% -100%

14% -74%