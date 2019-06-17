Долги башкирского бизнеса: кредитоспособные нефтяники и «просроченные» аграрии

Анализ рынка кредитования юридических лиц в Башкортостане в первом квартале 2019 года

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать тему кредитования бизнеса в Приволжском федеральном округе. Недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, где случился очень значительный спад объемов полученных кредитов. Сегодня же речь пойдет о большом и во многом очень похожем регионе — Башкортостане. Однако здесь ситуация отличается от Татарстана довольно заметно — сумма полученных кредитов выросла по сравнению с первым кварталом прошлого года более чем в полтора раза.

С валютой не связываются

Башкортостан, в отличие от Татарстана, показал значительно более позитивные результаты по итогам первого квартала. Регион вплотную приблизился к западному соседу по объему выдачи кредитов юридическим лицам — показатель за первые три месяца составил 145,3 млрд рублей. За год цифра значительно выросла — на 59%, с 91,3 млрд рублей. По рублевым кредитам цифра увеличилась еще немного больше — на 61%. Год назад показатель составлял 88,6 млрд рублей, а на 1 апреля 2019 года он вырос до 142,7 млрд рублей.

С чем связана такая разница между Башкортостаном и Татарстаном (в соседнем регионе выдача «просела» на две трети) — сказать сложно, но, вероятно, тут дело в отдельных крупных кредитах крупных компаний. Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка», говорит, что результаты первого квартала в части кредитной активности среднего и крупного бизнеса не всегда показательны. «Большинство сделок в этих сегментах готовятся не один месяц, поэтому реализация кредитного договора может переходить из одного календарного года в другой. В некоторых случаях всплеск кредитования в первые три месяца может быть «отголоском» решений, принятых еще в 2018 года. Соответственно, после реализации сделок, которые сейчас находятся на стадии подготовки, динамика в последующие кварталы может значительно измениться», — рассказывает он.

А вот в иностранной валюте показатель стабильно снижается: по итогам первого квартала он уменьшился, пусть и незначительно — на 1%, с 2,67 до 2,63 млрд рублей. Отметим, что за 2018 год компании Башкортостана взяли кредитов в валюте на 14,9 млрд рублей — это в два с лишним раза меньше, чем по итогам 2017 года. При этом, например, по итогам 2014 года показатель составил вообще 111,5 млрд рублей, так что спрос на кредиты в иностранной валюте в Башкортостане уже достаточно давно перестал быть значимым (сейчас объем кредитов в валюте составляет лишь 1,8% от общих объемов кредитования).

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП РБ, I кв. 2019 г.

Дата Кредиты Задолженность просроченная задолженность Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 145.285 142.655 2.630 344.971 298.120 46.852 21.556 21.210 346 01.01.2019 483.360 468.447 14.912 364.852 313.473 51.379 21.484 21.106 378 01.04.2018 91.301 88.633 2.668 349.719 297.922 51.796 15.994 15.994 0 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 59% 61% -1% -1% 0% -10% 35% 33%

Нефтяники устроили всплеск кредитования



Более половины рублевых кредитов, как и в Татарстане, взяли предприятия, связанные со сферой обрабатывающих производств. На них пришлось 99,4 млрд полученных кредитных средств, причем, в отличие от Татарстана, эта сфера не «просела», а наоборот — очень значительно увеличила объемы кредитования. За год цифра увеличилась в 2,7 раза — с 37,2 до 99,4 млрд рублей. Особенно крупный вклад внес сегмент производства нефтепродуктов, ядерных материалов и кокса — на него приходится 66,9 млрд рублей, причем за год показатель вырос почти в десять раз — с 7 млрд рублей. Второй по значимости сегмент обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования — получил кредитов на 14,1 млрд рублей и вырос более чем на треть.

Из не связанных с обрабатывающими производствами сегментов бизнеса большое значение имеет оптовая и розничная торговля — предприятия из этой сферы взяли кредитов на 10,3 млрд рублей, что, правда, на четверть меньше, чем в I квартале 2018 года. Большой вклад также внесли кредиты на завершение расчетов — за год они выросли на ту же четверть, до 20,5 млрд рублей.

В иностранной валюте все кредиты взяли предприятия из сферы обрабатывающих производств. Почти все — производители транспортных средств и оборудования, они увеличили кредитование на 4%. Еще 2 млн рублей взяли предприятия, связанные с химическим производством. А вот компании, связанные с оптовой и розничной торговлей, по итогам I квартала 2018 года взявшие кредитов в инвалюте на 136 млн рублей, в начале этого года не стали брать подобных кредитов.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП РБ в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 142.655 616 479 99.416 4.683 7 44 66.887 9.513 298 448 1.726 0 14.109 157 149 3.817 3.817 4.059 3.481 855 2 10.288 1.961 1.001 20.495 01.01.2019 468.447 13.671 2.060 254.208 18.535 58 147 118.176 44.747 4.006 2.043 8.034 3 51.756 4.027 4.341 15.352 15.350 21.590 19.846 4.352 24 58.758 14.060 5.021 77.093 01.04.2018 88.633 5.319 521 37.225 3.806 3 68 7.088 10.687 704 257 2.502 3 10.387 1.178 1.974 3.631 3.631 4.921 4.531 1.246 3 14.270 3.053 846 16.148 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 61% -88% -8% 167% 23% 133% -35% 844% -11% -58% 74% -31% -100% 36% -87% -92% 5% 5% -18% -23% -31% -33% -28% -36% 18% 27%

Отдавать не спешат, особенно производители транспорта и оборудования

Кредитная задолженность в Башкирии снизилась всего на 1%, тогда как в Татарстане — на 11%, до 669 млрд рублей. Правда, и общий долг тут значительно меньше — всего 345 млрд рублей (годом ранее — 350 млрд рублей). Рублевая задолженность при этом практически не изменилась (298 млрд рублей), а вот в иностранной валюте компании стали должны на 10% меньше — 46,9 млрд против 51,8 млрд год назад.

С «просрочкой» ситуация плачевнее: она выросла, причем довольно заметно — более чем на треть. Год назад ее величина составляла 16 млрд рублей, сейчас — уже 21,6 млрд рублей. Почти вся просроченная задолженность приходится на рублевые кредиты. В иностранной валюте «просрочка» составляет лишь 346 млн рублей — правда, год назад ее не было вообще.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП РБ, I кв. 2019 г.

Дата Задолженность Просроченная Всего В рублях

В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 344.971 298.120 46.852 21.556 21.210 346 01.01.2019 364.852 313.473 51.379 21.484 21.106 378 01.04.2018 349.719 297.922 51.796 15.994 15.994 0 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -1% 0% -10% 35% 33%

В основном в рублях банкам должны компании, связанные с обрабатывающими производствами. На них приходится 173,7 млрд рублей долга, рост за год составил 28%. Еще 55 млрд рублей долга приходится на производство транспортных средств и оборудования, эта же сфера является и лидером по годовому росту — 81%. Вторая по закредитованности сфера обрабатывающих производств — производство нефтепродуктов, ядерных материалов и кокса — на них приходится 46,7 млрд рублей, но годовой рост едва заметный — 2%. Третья по значимости сфера — химическое производство, рост тут составил 46%, а общая сумма долга — 32,6 млрд рублей. Помимо обрабатывающих производств, можно отметить сельское хозяйство — у него задолженность в размере 37,5 млрд рублей. За год цифра, правда, почти не изменилась.



В валюте почти вся задолженность приходится на обрабатывающие производства: 42,7 из 46,9 млрд рублей. 36,6 млрд из них приходится на производство нефтепродуктов (за год — снижение на 5%), еще 5,8 млрд рублей — на производство транспортных средств и оборудования (снижение за год на четверть). Еще 3,3 млрд рублей приходится на сферу, не связанную с обрабатывающими производствами — операции с недвижимым имуществом.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП РБ в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 298.120 11.936 1.391 173.673 19.453 2.962 71 46.745 32.639 2.996 4.703 3.580 0 55.060 464 2.091 37.497 37.489 15.900 13.921 3.898 2 23.761 20.196 5.057 4.113 01.01.2019 313.473 23.156 11.382 158.727 18.673 3.020 364 37.141 31.635 3.252 4.602 3.742 0 51.511 2.447 4.387 37.507 37.268 16.748 14.216 5.348 0 30.248 22.042 11.133 4.177 01.04.2018 297.922 27.401 15.613 135.330 17.166 3.030 369 45.962 22.371 3.717 4.765 2.974 2 30.426 2.385 7.241 37.836 37.785 16.331 13.583 6.894 3 30.346 21.908 11.029 3.606 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 0% -56% -91% 28% 13% -2% -81% 2% 46% -19% -1% 20% -100% 81% -81% -71% -1% -1% -3% 2% -43% -33% -22% -8% -54% 14%

Интересно, что если основная масса полученных кредитов и задолженности по ним приходится на обрабатывающие производства, то по просроченной задолженности лидеры другие. Из общих 21,2 млрд рублей на обрабатывающие производства приходится всего 4,2 млрд рублей (и это еще после роста на 46%), а вот лидеры — предприятия сельского хозяйства. Они должны банкам 8,9 млрд рублей, и за год показатель стал еще выше — на 64%. Еще 3,9 млрд рублей «просрочки» — у оптовой и розничной торговли, при этом за год показатель вырос примерно на 13%. В валюте 346 млн рублей просроченной задолженности накопили предприятия только из одной сферы — металлургического производства.



Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП РБ в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 21.210 96 92 4.232 132 2.845 39 4 206 263 247 12 0 0 0 471 8.909 8.902 1.639 999 335 0 3.895 739 602 292 01.01.2019 21.106 132 132 4.544 259 2.865 141 4 164 360 273 32 0 0 0 471 8.936 8.890 2.275 1.655 251 0 3.232 523 477 266 01.04.2018 15.994 108 108 2.905 245 1.356 193 4 90 346 175 32 0 0 0 1.119 5.430 5.385 1.322 1.226 566 0 3.449 715 199 181 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 33% -11% -15% 46% -46% 110% -80% 0% 129% -24% 41% -63% -58% 64% 65% 24% -19% -41% 13% 3% 203% 61%

Малый и средний бизнес избавляется от кредитов

Если рассматривать только малый и средний бизнес, то ситуация будет отличаться значительно. Объем кредитования по всем юрлицам Башкортостана, напомним, вырос на 59%. А вот по МСБ этот показатель снизился на 4% — с 24 до 23 млрд рублей. Любопытно, что эта тенденция не касается индивидуальных предпринимателей: они, наоборот, повысили объемы кредита на четверть, до 2,2 млрд рублей. В иностранной валюте кредиты практически полностью исчезли — их в I квартале 2019 года получили всего на 2 млн рублей, хотя год назад показатель составлял 136 млн рублей.

Кредиты, предоставленные субъектам МСП РБ, I кв. 2019 г.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП 01.04.2019 22.959 2.207 2 0 22.961 2.207 01.01.2019 105.304 9.098 2.010 0 107.314 9.098 01.04.2018 24.009 1.740 136 0 24.145 1.740 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -4% 27% -99% -5% 27%

Отличается ситуация с МСБ и в случае с задолженностью: она сократилась гораздо сильнее, чем по всему бизнесу — на треть, с 73,5 до 49 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили задолженность на 3%, с 8 до 7,7 млрд рублей. При этом в иностранной валюте задолженность заметно выросла — в полтора раза, хоть она и по-прежнему очень невелика: 257 млн рублей. «Просрочка» выросла на 15% — меньше, чем в случае со всеми юрлицами, до 6,2 млрд рублей. Все эти деньги приходятся на рублевые кредиты. Связана более позитивная динамика в случае с МСБ, видимо, с общим оживлением на рынке. Екатерина Михлина, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» говорит, что оживление на рынке кредитования МСБ наметилось еще в 2018 году: «Объем задолженности малого и среднего бизнеса впервые с 2014-го показал положительный темп прироста (+1,1% за 2018 год). За первые 4 месяца 2019 года рынок кредитования продолжил расти скромными темпами: портфель кредитов МСБ составил 4,3 трлн рублей, что всего на 0,5% выше итогов аналогичного периода прошлого года», — говорит она.



Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП РБ, I кв. 2019 г.

Дата Всего Просроченная в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП Субъектов МСП В т.ч. ИП 01.04.2019 48.943 7.735 257 0 49.200 7.735 6.215 545 0 0 6.215 545 01.01.2019 67.788 8.054 752 0 68.540 8.054 5.925 673 0 0 5.925 673 01.04.2018 73.479 7.985 165 0 73.644 7.985 5.395 468 0 0 5.395 468 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -33% -3% 56% -33% -3% 15% 16% 15% 16%