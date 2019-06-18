Нижегородские бизнес-долги: бесстрашие перед валютой и выход в лидеры
Анализ рынка кредитования юридических лиц в Нижегородской области в l квартале 2019 года
Аналитическая служба «Реального времени» изучает результаты регионов на рынке кредитования юридических лиц в l квартале 2019 года. Недавно мы рассказывали о плачевной ситуации в Татарстане и довольно позитивном развитии событий в Башкортостане, а сегодня посмотрим, что происходит в одном из важнейших регионов округа — Нижегородской области. Тут ситуация еще более оптимистичная, чем в Башкирии (особенно в части кредитования в валюте), но есть и тревожные сигналы, например, огромная доля кредитов на завершение расчетов.
Нижегородские валютные рекорды
По результатам l квартала 2019 года Нижегородская область является крупнейшим регионом из четырех анализируемых по объемам полученных юридическими лицами кредитов. Компании области получили по итогам первых трех месяцев года сумму в 218,6 млрд рублей. В отличие от прошлогоднего лидера — Татарстана (тут результат снизился на две трети) — Нижегородская область смогла показать рост кредитования, хотя и не очень значительный, как в Башкортостане, — на 8 процентов. По итогам l квартала прошлого года показатель составлял 202,4 млрд рублей. Впрочем, аналитики отмечают, что делать выводы о каких-то глубоких изменениях в ситуации в регионах по такому короткому периоду, как один квартал, не стоит. Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», говорит, что меняется бизнес-климат, падает поток инвестиций, снижается маржа у большинства производителей, постоянно изменяются контрагентские связи, меняются объемы и структуры заказов. Но основной причиной столь контрастных различий между регионами является, по его словам, именно кредитование крупных производств, которые запросто могут «подвинуть» по всему региону данные по объемам выданных кредитов на столь коротком временном промежутке.
При этом интересно отметить, что общий 8%-ный рост обусловлен в основном очень сильным увеличением кредитования в иностранной валюте — в два с лишним раза, с 15,3 до 32 млрд рублей. Это очень большая цифра: напомним, в Татарстане, например, показатель снизился на 92%, с 2,8 млрд до 222 млн, а в Башкирии сохранился на уровне в 2,6 млрд рублей. Кредиты в рублях в Нижегородской области получили ровно в том же объеме, что и год назад — 187 млрд рублей. В то же время, представители банков не замечают какого-то особого интереса регионального бизнеса к валютным кредитам. Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка» говорит, что подавляющее большинство компаний-клиентов кредитной организации как в Республике Татарстан, так и в Нижегородской области в части кредитования отдают предпочтение российскому рублю. В то же время, по его словам, при размещении свободных средств на депозиты компании нередко прибегают к диверсификации портфеля с использованием двух валют: рубля и доллара США.
|Дата
|Кредиты
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.04.2019
|218.607
|186.567
|32.041
|416.073
|379.245
|36.828
|17.886
|17.878
|7
|01.01.2019
|888.277
|783.718
|104.559
|410.451
|367.246
|43.205
|17.986
|17.979
|8
|01.04.2018
|202.364
|187.026
|15.338
|369.912
|336.861
|33.051
|20.678
|20.668
|10
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|8%
|0%
|109%
|12%
|13%
|11%
|-14%
|-13%
|-30%
Уверенность не спасает от нехватки денег на расчеты
В основном получателями рублевых кредитов стали предприятия трех сфер. Лидеры (но с гораздо меньшим перевесом, чем в национальных республиках) — компании, занятые обрабатывающими производствами. На них приходится 43,5 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей взяли металлурги (объемы их кредитования подскочили сразу в 3,3 раза), а 11,1 млрд рублей — производители транспортных средств и оборудования (они, напротив, снизили объемы на четверть). Еще 40 млрд рублей получили компании, связанные с оптовой и розничной торговлей, их показатель за год снизился на 19%. Наконец, 25 млрд рублей взяли в банках компании, занятые операциями с недвижимым имуществом — они увеличили объемы в 2,2 раза. Нельзя, правда, не отметить и еще одну важную категорию кредитования: это — средства, которые предприятия получили на завершение расчетов. Их объем составил 66 млрд рублей, годом ранее показатель составлял всего 45,4 млрд рублей. Годовой рост составил 45%, что можно считать довольно тревожным признаком, несмотря на в целом позитивную картину в регионе.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|186.567
|233
|0
|43.520
|3.035
|186
|275
|2
|3.382
|2.647
|17.097
|2.903
|14
|11.101
|10.472
|3.164
|3.371
|3.354
|3.351
|3.133
|1.351
|0
|39.882
|24.993
|710
|65.994
|01.01.2019
|783.718
|546
|20
|158.877
|15.421
|873
|2.881
|17
|15.468
|10.788
|35.685
|8.272
|93
|53.247
|28.590
|100.291
|15.814
|15.395
|20.005
|12.323
|8.634
|106
|167.440
|34.543
|21.821
|255.746
|01.04.2018
|187.026
|150
|10
|36.850
|3.359
|252
|551
|0
|4.021
|2.174
|5.187
|1.943
|3
|15.029
|8.628
|30.678
|4.415
|4.352
|4.342
|3.401
|1.760
|0
|49.500
|11.244
|2.679
|45.408
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|0%
|55%
|-100%
|18%
|-10%
|-26%
|-50%
|-16%
|22%
|230%
|49%
|367%
|-26%
|21%
|-90%
|-24%
|-23%
|-23%
|-8%
|-23%
|-19%
|122%
|-73%
|45%
Что касается кредитов в валюте — основной вклад в двукратный рост внесли предприятия, связанные с обрабатывающими производствами. На них приходится 30,9 из 32 млрд рублей полученных кредитов. Показатель за год вырос сразу в четыре раза. Почти все эти деньги — 28,7 млрд рублей — получены компаниями, занятыми металлургическим производством — они увеличили кредитования с 6,3 млрд рублей, то есть в 4,6 раза.
Стоит тут также отметить производителей пищевых продуктов — они увеличили объемы полученных средств в 4,4 раза — с 255 млн до 1,1 млрд рублей. А вот не связанные с обрабатывающими производствами компании, занятые в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, напротив, в l квартале этого года вообще не стали брать кредитов в инвалюте, хотя год назад показатель составил сразу 7,5 млрд рублей. К слову, тревожная тенденция с кредитами на завершение расчетов прослеживается и в случае с кредитами в иностранной валюте: показатель за год тут вырос очень сильно, с 63 млн до 1,11 млрд рублей.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|32.041
|0
|0
|30.924
|1.133
|0
|631
|0
|334
|0
|28.729
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1.118
|01.01.2019
|104.559
|0
|0
|87.761
|2.330
|0
|932
|0
|2.395
|0
|80.993
|64
|0
|692
|0
|9.747
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|116
|6.865
|0
|70
|01.04.2018
|15.338
|0
|0
|7.688
|255
|0
|0
|0
|939
|0
|6.267
|14
|0
|143
|0
|7.515
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|72
|0
|0
|63
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|109%
|302%
|344%
|-64%
|358%
|7%
|-100%
|-100%
|-100%
|1675%
Задолженность не дотягивает до татарстанской
Видимо, во-многом благодаря значительному объему кредитования Нижегородская область стала и первым из анализируемых регионов, где выросла задолженность. За год показатель увеличился на 12% — предприятия региона сейчас должны банкам 416 млрд рублей, хотя год назад показатель был равен 370 млрд рублей. Отметим, что, несмотря на рост, это все равно в полтора раза меньше, чем долг предприятий Татарстана. Просроченная задолженность снизилась на 14%, с 20,7 до 17,9 млрд рублей.
Основная масса задолженности — 141 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства. За год показатель вырос на 10%. Самая заметная часть обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования, компании из этой сферы должны банкам 69,1 млрд рублей (годовой рост — 14%). Из других отраслей можно отметить оптовую и розничную торговлю: компании из этой сферы должны банкам 86,6 млрд рублей, рост составил 12%. А вот знаменательный рост — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом — они увеличили задолженность в два раза — с 29 до 60,5 млрд рублей.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|379.245
|225
|15
|141.002
|11.478
|1.120
|1.722
|2
|11.456
|4.370
|14.658
|16.277
|103
|69.117
|10.829
|33.985
|26.506
|26.282
|5.268
|4.132
|10.524
|0
|86.595
|60.545
|5.598
|8.999
|01.01.2019
|367.246
|441
|127
|149.847
|11.539
|1.043
|1.839
|12
|11.157
|4.394
|21.490
|11.411
|92
|75.002
|14.963
|30.651
|26.582
|26.061
|6.590
|5.076
|9.962
|115
|87.089
|24.960
|23.820
|7.303
|01.04.2018
|336.861
|509
|337
|127.618
|12.078
|861
|1.424
|21
|11.079
|4.120
|13.710
|10.296
|44
|60.634
|15.786
|36.977
|23.984
|23.543
|8.918
|7.092
|10.370
|14
|77.617
|28.992
|16.654
|5.223
|Изменение I кв. 2018- I кв. 2019
|13%
|-56%
|-96%
|10%
|-5%
|30%
|21%
|-90%
|3%
|6%
|7%
|58%
|134%
|14%
|-31%
|-8%
|11%
|12%
|-41%
|-42%
|1%
|-100%
|12%
|109%
|-66%
|72%
Валютная задолженность, составляющая в регионе 36,8 млрд рублей (за год она выросла на 11%), также в основном приходится на обрабатывающие производства. Сумма их долга — 23,4 млрд рублей, при этом за год она увеличилась более чем на треть. Больше всего — 18,9 млрд рублей — должны компании, связанные с металлургическим производством, при этом годовой рост также составил около трети. Помимо этого, еще 6,6 млрд рублей должны компании из сферы транспорта и связи, которые уменьшили показатель на 3%. А вот 6,3 млрд рублей должны предприятия, занятые операциями с недвижимым имуществом, причем за год они показали гигантский рост — с 38 млн до 6,4 млрд рублей.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|36.828
|0
|0
|23.435
|738
|0
|221
|0
|2.499
|0
|18.907
|15
|0
|947
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.564
|0
|0
|6.354
|7
|467
|01.01.2019
|43.205
|0
|0
|29.242
|736
|0
|209
|0
|2.390
|0
|24.664
|16
|0
|1.093
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7.045
|0
|1
|6.911
|6
|0
|01.04.2018
|33.051
|0
|0
|16.931
|255
|0
|598
|0
|994
|0
|14.296
|14
|0
|665
|0
|7.515
|0
|0
|1.636
|0
|6.761
|0
|161
|38
|9
|0
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|11%
|38%
|189%
|-63%
|151%
|32%
|7%
|42%
|-100%
|-100%
|-3%
|-100%
|16621%
|-22%
Интересно, что в случае с просроченной задолженностью в лидерах — компании другой сферы: оптовой и розничной торговли. На них приходится 9,6 млрд из 17,9 млрд рублей общей «просрочки» региона. Еще 2,8 млрд рублей должны компании, занятые сельским хозяйством. А вот обрабатывающие производства должны всего 2,78 млрд рублей — при этом показатель за год подскочил в полтора раза, благодаря производителям пищевой продукции: их «просрочка» составила 1,18 млрд рублей, увеличившись за год в два раза. Отметим, что речь идет только о рублевой просроченной задолженности: показатель в иностранной валюте очень мал — всего 7 млн рублей, причем весь он касается предприятий, занятых «прочими видами деятельности».
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|17.878
|15
|15
|2.781
|1.183
|46
|121
|0
|214
|46
|132
|260
|0
|171
|0
|2
|2.816
|2.811
|884
|686
|217
|0
|9.558
|898
|446
|262
|01.01.2019
|17.979
|219
|127
|1.866
|573
|24
|117
|0
|38
|54
|163
|149
|0
|168
|0
|73
|3.094
|3.062
|844
|599
|185
|2
|10.063
|945
|462
|228
|01.04.2018
|20.668
|419
|327
|1.890
|566
|46
|123
|0
|5
|127
|63
|179
|30
|146
|0
|72
|3.223
|3.190
|1.532
|816
|313
|2
|10.743
|1.245
|967
|266
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|-13%
|-96%
|-95%
|47%
|109%
|0%
|-2%
|4180%
|-64%
|110%
|45%
|-100%
|17%
|-97%
|-13%
|-12%
|-42%
|-16%
|-31%
|-100%
|-11%
|-28%
|-54%
|-2%
Малый и средний бизнес взял паузу
В отличие от юридических лиц в целом, малый и средний бизнес в Нижегородской области в l квартале 2019 года стал относиться к кредитам с большей опаской. Как и в двух проанализированных национальных республиках, объемы кредитования МСБ снизились, причем даже более значительно: на 22%. Год назад небольшие нижегородские компании взяли кредитов в рублях на 47,6 млрд рублей, в этом же году — лишь на 37 млрд рублей. В иностранной валюте снижение еще более заметно — в полтора раза, с 24 до 13 млн рублей. Снижение не так заметно среди индивидуальных предпринимателей: в рублях они снизили кредитование на 5% (а в иностранной валюте его не было ни в прошлом году, ни в этом).
Кредиты, предоставленные субъектам МСП Нижегородской оласти, I кв. 2019 г.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|01.04.2019
|36.993
|2.101
|13
|0
|37.006
|2.101
|01.01.2019
|197.788
|11.991
|154
|0
|197.942
|11.991
|01.04.2018
|47.632
|2.201
|24
|0
|47.656
|2.201
|Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019
|-22%
|-5%
|-46%
|#ДЕЛ/0!
|-22%
|-5%
Задолженность МСБ при этом заметно уменьшилась — на 20%, со 108,3 до 87 млрд рублей. В иностранной валюте нижегородский малый и средний бизнес должен банкам немного — всего 165 млн рублей, но за год цифра даже увеличилась на 20%. Индивидуальные предприниматели снизили величину долга не так сильно, как весь МСБ, всего на 12% — сказываются более низкие темпы снижения объемов кредитования.
«Просрочка» тем временем очень сильно уменьшилась — с 11,2 до 4,7 млрд рублей, то есть более чем в полтора раза. Индивидуальные предприниматели снизили ее на 54%, с 538 до 248 млн рублей.
|Дата
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|субъектам МСП
|в т.ч. ИП
|01.04.2019
|86.810
|11.371
|165
|0
|86.975
|11.371
|4.692
|248
|0
|0
|4.692
|248
|01.01.2019
|97.665
|11.626
|194
|0
|97.859
|11.626
|6.100
|378
|0
|0
|6.100
|378
|01.04.2018
|108.170
|12.889
|138
|19
|108.308
|12.908
|11.167
|533
|5
|5
|11.172
|538
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|-20%
|-12%
|20%
|-100%
|-20%
|-12%
|-58%
|-53%
|-100%
|-100%
|-58%
|-54%
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