Нижегородские бизнес-долги: бесстрашие перед валютой и выход в лидеры

Анализ рынка кредитования юридических лиц в Нижегородской области в l квартале 2019 года

Аналитическая служба «Реального времени» изучает результаты регионов на рынке кредитования юридических лиц в l квартале 2019 года. Недавно мы рассказывали о плачевной ситуации в Татарстане и довольно позитивном развитии событий в Башкортостане, а сегодня посмотрим, что происходит в одном из важнейших регионов округа — Нижегородской области. Тут ситуация еще более оптимистичная, чем в Башкирии (особенно в части кредитования в валюте), но есть и тревожные сигналы, например, огромная доля кредитов на завершение расчетов.

Нижегородские валютные рекорды

По результатам l квартала 2019 года Нижегородская область является крупнейшим регионом из четырех анализируемых по объемам полученных юридическими лицами кредитов. Компании области получили по итогам первых трех месяцев года сумму в 218,6 млрд рублей. В отличие от прошлогоднего лидера — Татарстана (тут результат снизился на две трети) — Нижегородская область смогла показать рост кредитования, хотя и не очень значительный, как в Башкортостане, — на 8 процентов. По итогам l квартала прошлого года показатель составлял 202,4 млрд рублей. Впрочем, аналитики отмечают, что делать выводы о каких-то глубоких изменениях в ситуации в регионах по такому короткому периоду, как один квартал, не стоит. Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», говорит, что меняется бизнес-климат, падает поток инвестиций, снижается маржа у большинства производителей, постоянно изменяются контрагентские связи, меняются объемы и структуры заказов. Но основной причиной столь контрастных различий между регионами является, по его словам, именно кредитование крупных производств, которые запросто могут «подвинуть» по всему региону данные по объемам выданных кредитов на столь коротком временном промежутке.

При этом интересно отметить, что общий 8%-ный рост обусловлен в основном очень сильным увеличением кредитования в иностранной валюте — в два с лишним раза, с 15,3 до 32 млрд рублей. Это очень большая цифра: напомним, в Татарстане, например, показатель снизился на 92%, с 2,8 млрд до 222 млн, а в Башкирии сохранился на уровне в 2,6 млрд рублей. Кредиты в рублях в Нижегородской области получили ровно в том же объеме, что и год назад — 187 млрд рублей. В то же время, представители банков не замечают какого-то особого интереса регионального бизнеса к валютным кредитам. Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка» говорит, что подавляющее большинство компаний-клиентов кредитной организации как в Республике Татарстан, так и в Нижегородской области в части кредитования отдают предпочтение российскому рублю. В то же время, по его словам, при размещении свободных средств на депозиты компании нередко прибегают к диверсификации портфеля с использованием двух валют: рубля и доллара США.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП Нижегородской области, I кв. 2019

Дата Кредиты Задолженность Просроченная задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 218.607 186.567 32.041 416.073 379.245 36.828 17.886 17.878 7 01.01.2019 888.277 783.718 104.559 410.451 367.246 43.205 17.986 17.979 8 01.04.2018 202.364 187.026 15.338 369.912 336.861 33.051 20.678 20.668 10 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 8% 0% 109% 12% 13% 11% -14% -13% -30%

Уверенность не спасает от нехватки денег на расчеты

В основном получателями рублевых кредитов стали предприятия трех сфер. Лидеры (но с гораздо меньшим перевесом, чем в национальных республиках) — компании, занятые обрабатывающими производствами. На них приходится 43,5 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей взяли металлурги (объемы их кредитования подскочили сразу в 3,3 раза), а 11,1 млрд рублей — производители транспортных средств и оборудования (они, напротив, снизили объемы на четверть). Еще 40 млрд рублей получили компании, связанные с оптовой и розничной торговлей, их показатель за год снизился на 19%. Наконец, 25 млрд рублей взяли в банках компании, занятые операциями с недвижимым имуществом — они увеличили объемы в 2,2 раза. Нельзя, правда, не отметить и еще одну важную категорию кредитования: это — средства, которые предприятия получили на завершение расчетов. Их объем составил 66 млрд рублей, годом ранее показатель составлял всего 45,4 млрд рублей. Годовой рост составил 45%, что можно считать довольно тревожным признаком, несмотря на в целом позитивную картину в регионе.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП Нижегородской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 186.567 233 0 43.520 3.035 186 275 2 3.382 2.647 17.097 2.903 14 11.101 10.472 3.164 3.371 3.354 3.351 3.133 1.351 0 39.882 24.993 710 65.994 01.01.2019 783.718 546 20 158.877 15.421 873 2.881 17 15.468 10.788 35.685 8.272 93 53.247 28.590 100.291 15.814 15.395 20.005 12.323 8.634 106 167.440 34.543 21.821 255.746 01.04.2018 187.026 150 10 36.850 3.359 252 551 0 4.021 2.174 5.187 1.943 3 15.029 8.628 30.678 4.415 4.352 4.342 3.401 1.760 0 49.500 11.244 2.679 45.408 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 0% 55% -100% 18% -10% -26% -50% -16% 22% 230% 49% 367% -26% 21% -90% -24% -23% -23% -8% -23% -19% 122% -73% 45%

Что касается кредитов в валюте — основной вклад в двукратный рост внесли предприятия, связанные с обрабатывающими производствами. На них приходится 30,9 из 32 млрд рублей полученных кредитов. Показатель за год вырос сразу в четыре раза. Почти все эти деньги — 28,7 млрд рублей — получены компаниями, занятыми металлургическим производством — они увеличили кредитования с 6,3 млрд рублей, то есть в 4,6 раза.

Стоит тут также отметить производителей пищевых продуктов — они увеличили объемы полученных средств в 4,4 раза — с 255 млн до 1,1 млрд рублей. А вот не связанные с обрабатывающими производствами компании, занятые в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, напротив, в l квартале этого года вообще не стали брать кредитов в инвалюте, хотя год назад показатель составил сразу 7,5 млрд рублей. К слову, тревожная тенденция с кредитами на завершение расчетов прослеживается и в случае с кредитами в иностранной валюте: показатель за год тут вырос очень сильно, с 63 млн до 1,11 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП Нижегородской области в валюте и драгметаллах, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 32.041 0 0 30.924 1.133 0 631 0 334 0 28.729 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.118 01.01.2019 104.559 0 0 87.761 2.330 0 932 0 2.395 0 80.993 64 0 692 0 9.747 0 0 0 0 0 0 116 6.865 0 70 01.04.2018 15.338 0 0 7.688 255 0 0 0 939 0 6.267 14 0 143 0 7.515 0 0 0 0 0 0 72 0 0 63 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 109% 302% 344% -64% 358% 7% -100% -100% -100% 1675%

Задолженность не дотягивает до татарстанской

Видимо, во-многом благодаря значительному объему кредитования Нижегородская область стала и первым из анализируемых регионов, где выросла задолженность. За год показатель увеличился на 12% — предприятия региона сейчас должны банкам 416 млрд рублей, хотя год назад показатель был равен 370 млрд рублей. Отметим, что, несмотря на рост, это все равно в полтора раза меньше, чем долг предприятий Татарстана. Просроченная задолженность снизилась на 14%, с 20,7 до 17,9 млрд рублей.

Основная масса задолженности — 141 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства. За год показатель вырос на 10%. Самая заметная часть обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования, компании из этой сферы должны банкам 69,1 млрд рублей (годовой рост — 14%). Из других отраслей можно отметить оптовую и розничную торговлю: компании из этой сферы должны банкам 86,6 млрд рублей, рост составил 12%. А вот знаменательный рост — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом — они увеличили задолженность в два раза — с 29 до 60,5 млрд рублей.



Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Нижегородской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 379.245 225 15 141.002 11.478 1.120 1.722 2 11.456 4.370 14.658 16.277 103 69.117 10.829 33.985 26.506 26.282 5.268 4.132 10.524 0 86.595 60.545 5.598 8.999 01.01.2019 367.246 441 127 149.847 11.539 1.043 1.839 12 11.157 4.394 21.490 11.411 92 75.002 14.963 30.651 26.582 26.061 6.590 5.076 9.962 115 87.089 24.960 23.820 7.303 01.04.2018 336.861 509 337 127.618 12.078 861 1.424 21 11.079 4.120 13.710 10.296 44 60.634 15.786 36.977 23.984 23.543 8.918 7.092 10.370 14 77.617 28.992 16.654 5.223 Изменение I кв. 2018- I кв. 2019 13% -56% -96% 10% -5% 30% 21% -90% 3% 6% 7% 58% 134% 14% -31% -8% 11% 12% -41% -42% 1% -100% 12% 109% -66% 72%

Валютная задолженность, составляющая в регионе 36,8 млрд рублей (за год она выросла на 11%), также в основном приходится на обрабатывающие производства. Сумма их долга — 23,4 млрд рублей, при этом за год она увеличилась более чем на треть. Больше всего — 18,9 млрд рублей — должны компании, связанные с металлургическим производством, при этом годовой рост также составил около трети. Помимо этого, еще 6,6 млрд рублей должны компании из сферы транспорта и связи, которые уменьшили показатель на 3%. А вот 6,3 млрд рублей должны предприятия, занятые операциями с недвижимым имуществом, причем за год они показали гигантский рост — с 38 млн до 6,4 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Нижегородской области в валюте, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 36.828 0 0 23.435 738 0 221 0 2.499 0 18.907 15 0 947 0 0 0 0 0 0 6.564 0 0 6.354 7 467 01.01.2019 43.205 0 0 29.242 736 0 209 0 2.390 0 24.664 16 0 1.093 0 0 0 0 0 0 7.045 0 1 6.911 6 0 01.04.2018 33.051 0 0 16.931 255 0 598 0 994 0 14.296 14 0 665 0 7.515 0 0 1.636 0 6.761 0 161 38 9 0 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 11% 38% 189% -63% 151% 32% 7% 42% -100% -100% -3% -100% 16621% -22%

Интересно, что в случае с просроченной задолженностью в лидерах — компании другой сферы: оптовой и розничной торговли. На них приходится 9,6 млрд из 17,9 млрд рублей общей «просрочки» региона. Еще 2,8 млрд рублей должны компании, занятые сельским хозяйством. А вот обрабатывающие производства должны всего 2,78 млрд рублей — при этом показатель за год подскочил в полтора раза, благодаря производителям пищевой продукции: их «просрочка» составила 1,18 млрд рублей, увеличившись за год в два раза. Отметим, что речь идет только о рублевой просроченной задолженности: показатель в иностранной валюте очень мал — всего 7 млн рублей, причем весь он касается предприятий, занятых «прочими видами деятельности».

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Нижегородской области в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 17.878 15 15 2.781 1.183 46 121 0 214 46 132 260 0 171 0 2 2.816 2.811 884 686 217 0 9.558 898 446 262 01.01.2019 17.979 219 127 1.866 573 24 117 0 38 54 163 149 0 168 0 73 3.094 3.062 844 599 185 2 10.063 945 462 228 01.04.2018 20.668 419 327 1.890 566 46 123 0 5 127 63 179 30 146 0 72 3.223 3.190 1.532 816 313 2 10.743 1.245 967 266 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -13% -96% -95% 47% 109% 0% -2% 4180% -64% 110% 45% -100% 17% -97% -13% -12% -42% -16% -31% -100% -11% -28% -54% -2%

Малый и средний бизнес взял паузу

В отличие от юридических лиц в целом, малый и средний бизнес в Нижегородской области в l квартале 2019 года стал относиться к кредитам с большей опаской. Как и в двух проанализированных национальных республиках, объемы кредитования МСБ снизились, причем даже более значительно: на 22%. Год назад небольшие нижегородские компании взяли кредитов в рублях на 47,6 млрд рублей, в этом же году — лишь на 37 млрд рублей. В иностранной валюте снижение еще более заметно — в полтора раза, с 24 до 13 млн рублей. Снижение не так заметно среди индивидуальных предпринимателей: в рублях они снизили кредитование на 5% (а в иностранной валюте его не было ни в прошлом году, ни в этом).

Кредиты, предоставленные субъектам МСП Нижегородской оласти, I кв. 2019 г.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП 01.04.2019 36.993 2.101 13 0 37.006 2.101 01.01.2019 197.788 11.991 154 0 197.942 11.991 01.04.2018 47.632 2.201 24 0 47.656 2.201 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -22% -5% -46% #ДЕЛ/0! -22% -5%

Задолженность МСБ при этом заметно уменьшилась — на 20%, со 108,3 до 87 млрд рублей. В иностранной валюте нижегородский малый и средний бизнес должен банкам немного — всего 165 млн рублей, но за год цифра даже увеличилась на 20%. Индивидуальные предприниматели снизили величину долга не так сильно, как весь МСБ, всего на 12% — сказываются более низкие темпы снижения объемов кредитования.



«Просрочка» тем временем очень сильно уменьшилась — с 11,2 до 4,7 млрд рублей, то есть более чем в полтора раза. Индивидуальные предприниматели снизили ее на 54%, с 538 до 248 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП Нижегородской области, I кв. 2019 г.

Дата Задолженность Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП субъектам МСП в т.ч. ИП 01.04.2019 86.810 11.371 165 0 86.975 11.371 4.692 248 0 0 4.692 248 01.01.2019 97.665 11.626 194 0 97.859 11.626 6.100 378 0 0 6.100 378 01.04.2018 108.170 12.889 138 19 108.308 12.908 11.167 533 5 5 11.172 538 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -20% -12% 20% -100% -20% -12% -58% -53% -100% -100% -58% -54%