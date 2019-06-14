Кредиты татарстанского бизнеса: провал начала 2019-го и почти полный отказ от валюты
Анализ рынка кредитования юридических лиц в Татарстане в первом квартале 2019
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает следить за ситуацией с кредитованием юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Сегодня мы начнем с Татарстана — региона, показавшего очень значительный спад по объемам полученных предприятиями кредитов. Малый и средний бизнес просто уменьшили объемы полученных средств, а весь бизнес показал провальный результат.
Обвал кредитования увидели не все
«Реальное время» изучило данные Центробанка о кредитовании юридических лиц в Татарстане в I квартале 2019 года. Нас ожидало неприятное открытие: объемы очень ощутимо уменьшились. Если в прошлом году за первые три месяца бизнес региона набрал кредитов на общую сумму в 532,6 млрд рублей (при этом показатель всего года составил 1,38 трлн рублей, то есть темпы кредитования заметно снизились после первого квартала), то результат первых месяцев 2019 года — всего 174,4 млрд рублей. Снижение, таким образом, оказалось очень заметным — сразу на две трети.
Отметим, что год назад Татарстан был ощутимо впереди трех остальных регионов, которые мы традиционно сравниваем друг с другом — Башкортостана, а также Нижегородской и Самарской областей. Сейчас же впереди оказалась Нижегородская область с 218,6 млрд рублей привлеченных кредитов, а Башкортостан теперь отстает от Татарстана совсем несильно: тут показатель равен 145,3 млрд рублей (год назад соседние республики отличались по показателю почти в шесть раз). Отметим, что с такой динамикой сталкиваются не везде. К примеру, директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Татарстане Сергей Панковец говорит, что за I квартал 2019 года в кредитной организации, наоборот, наблюдают рост на 9,33%. В целом же, по его словам, количество выданных в рассматриваемом периоде кредитов говорит в первую очередь о скорости оборачиваемости кредитных ресурсов. Более точно потребность бизнеса в кредитных ресурсах охарактеризует величина используемого в деятельности кредитного портфеля (одного предприятия, в целом региона) на определенную дату или средний размер портфеля за период.
Не видят негативной динамики и в «Райффайзенбанке». Директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка» Александр Грицай говорит, что в Казани по итогам 1 квартала 2019 года активы в сегменте малого и микробизнеса выросли на 74,41% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. «Корпоративный бизнес показал еще более стремительное развитие — суммарные активы среднего и крупного бизнеса за год увеличились на 193,67%. Также на протяжении последних лет среди компаний сегмента крупного бизнеса сохраняется повышенный спрос на документарные продукты. Положительная динамика портфеля по этому направлению составила 50,17%», — рассказывает Грицай.
Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП , I кв. 2019 г.
|Дата
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.04.2019
|174.367
|174.145
|222
|01.01.2019
|1.383.808
|1.367.805
|16.004
|01.04.2018
|532.572
|529.746
|2.826
|Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019
|-67%
|-67%
|-92%
Почти полный отказ от валюты и обрабатывающие производства, тянущие показатели вниз
Тем не менее, согласно данным по всем банкам, особенно заметно в регионе «просело» кредитование в иностранной валюте — более чем в десять раз, с 2,8 млрд до 222 млн рублей. Объем кредитов в рублях снизился с 529,7 до 174,1 млрд рублей. Основой этого грандиозного падения является катастрофическое снижение объемов кредитования предприятий одного, самого значимого в регионе сегмента: обрабатывающих производств. Тут снижение составило 86% — с 397,8 до 53,8 млрд рублей, причем основной вклад в это внесли компании, занимающиеся производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — у них показатель вообще уменьшился на 96%, с 339,6 до 15,2 млрд рублей. Можно отметить также компании, связанные с обработкой древесины — их кредиты снизились на 97%, однако объемы были не так велики, так что их падение не внесло значительного вклада в «проседание» показателя региона (с 837 до 24 млн рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|174.145
|17.307
|17.264
|53.815
|9.502
|24
|411
|15.248
|1.032
|560
|2.702
|1.299
|49
|20.691
|18.409
|1.214
|8.241
|8.240
|4.999
|3.132
|3.107
|0
|30.077
|10.756
|1.854
|42.778
|01.01.2019
|1.367.805
|27.516
|27.423
|849.782
|59.755
|2.197
|2.921
|585.545
|5.737
|1.463
|17.506
|7.962
|143
|146.985
|124.064
|15.946
|37.501
|37.500
|47.967
|35.438
|36.240
|10
|124.746
|51.726
|19.632
|156.749
|01.04.2018
|529.746
|21.963
|21.963
|397.754
|13.579
|837
|552
|339.606
|1.357
|281
|2.861
|2.020
|0
|30.758
|23.947
|1.951
|10.794
|10.794
|8.291
|5.952
|2.439
|10
|34.855
|13.210
|5.180
|33.309
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|-67%
|-21%
|-21%
|-86%
|-30%
|-97%
|-26%
|-96%
|-24%
|99%
|-6%
|-36%
|#ДЕЛ/0!
|-33%
|-23%
|-38%
|-24%
|-24%
|-40%
|-47%
|27%
|-100%
|-14%
|-19%
|-64%
|28%
Говоря про кредитование в иностранной валюте: Татарстан не был лидером и в прошлом году, здесь набрали кредитов примерно на ту же сумму, что в Башкортостане, и в семь раз меньше, чем в Нижегородской области. Однако снижение показателя Татарстана — колоссальное, и теперь регион со своими 222 млн рублей позади и Башкирии (2,63 млрд рублей), и Самарской области, тоже снизившей и без того небольшой показатель (1,1 млрд рублей), и уж тем более увеличившей в два раза объемы кредитования в инвалюте Нижегородской области (32 млрд рублей). В основном виной тому — снижение с 2,19 млрд рублей до нуля объемов кредитования сферы добычи полезных ископаемых, но внесли свой вклад и обрабатывающие производства — они снизили валютное кредитование с 638 до 222 млн рублей (все эти кредиты взяли производители транспортных средств и оборудования).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|222
|0
|0
|222
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|222
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|01.01.2019
|16.004
|2.188
|2.188
|13.634
|0
|421
|0
|0
|11.919
|0
|0
|0
|0
|1.218
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|119
|63
|0
|0
|01.04.2018
|2.826
|2.188
|2.188
|638
|0
|282
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|288
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|-92%
|-100%
|-100%
|-65%
|-100%
|-23%
Задолженность снизилась вслед за кредитованием
Такое заметное снижение объемов кредитования отразилось и на показателе задолженности, но только рублевой. Всего татарстанский бизнес должен банкам 668,5 млрд рублей — это на 11% меньше, чем год назад (748 млрд рублей) и почти на 40 млрд рублей меньше, чем в начале года (тогда показатель был равен 706,7 млрд рублей). В рублях предприятия Татарстана сейчас должны 451,8 млрд рублей (снижение за год на 20%), а вот в иностранной валюте задолженность, даже несмотря на почти полный отказ местного бизнеса от новых кредитов, умудрилась вырасти — со 186,2 до 216,7 млрд рублей. Правда, по сравнению с началом года цифра все же уменьшилась — тогда она равнялась 233,5 млрд рублей.
Просроченная задолженность при этом изменилась мало заметно, по крайней мере в рублях. Сейчас она составляет 23,64 млрд рублей — год назад показатель был всего на 47 млн рублей больше. А вот от «просрочки» в иностранной валюте татарстанский бизнес избавился полностью — год назад показатель равнялся 585 млн рублей.
Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП, I кв. 2019 г.
|Дата
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Просроченная, всего
|Просроченная, в рублях
|Просроченная, в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.04.2019
|668.453
|451.788
|216.665
|23.640
|23.640
|0
|01.01.2019
|706.747
|473.267
|233.480
|22.952
|22.346
|606
|01.04.2018
|748.009
|561.817
|186.192
|24.272
|23.687
|585
|Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019
|-11%
|-20%
|16%
|-3%
|0%
|-100%
Основная масса рублевой задолженности, как и год назад, приходится на обрабатывающие производства: сумма тут составил 211 млрд рублей — почти на треть меньше, чем в I квартале 2018 года. Внутри этой сферы лидер — производство транспортных средств со 105,5 млрд рублей, однако за год цифра снизилась всего на 5%. Основным драйвером снижения задолженности стали производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (показатель снизился в четыре раза — с 80,5 до 21,6 млрд рублей), химическое производство (почти в пять раз — с 11,2 до 2,5 млрд рублей) и производство пищевых продуктов (на треть, с 64,6 до 45,5 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|451.788
|2.803
|2.780
|211.043
|45.527
|3.213
|3.776
|21.602
|2.485
|6.901
|3.407
|3.819
|56
|105.492
|65.483
|18.087
|37.173
|37.169
|24.025
|21.144
|13.631
|673
|58.624
|55.539
|21.579
|9.282
|01.01.2019
|473.267
|3.220
|3.146
|225.528
|40.530
|3.240
|3.717
|22.203
|6.085
|6.235
|3.837
|7.084
|62
|119.061
|74.498
|19.152
|45.877
|44.411
|21.039
|18.632
|13.679
|574
|55.267
|62.733
|20.133
|6.640
|01.04.2018
|561.817
|8.081
|8.045
|307.091
|64.607
|2.808
|3.880
|80.446
|11.166
|7.166
|4.153
|6.088
|96
|110.760
|69.115
|21.356
|46.481
|44.784
|21.647
|18.641
|10.435
|590
|57.765
|59.265
|23.114
|6.581
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|-20%
|-65%
|-65%
|-31%
|-30%
|14%
|-3%
|-73%
|-78%
|-4%
|-18%
|-37%
|-42%
|-5%
|-5%
|-15%
|-20%
|-17%
|11%
|13%
|31%
|14%
|1%
|-6%
|-7%
|41%
Задолженность в валюте выросла со 186 до 216,7 млрд рублей в основном благодаря все тем же обрабатывающим производствам — их долг вырос со 147,4 до 173,1 млрд рублей. В основном это «вложились» химические производства — их показатель вырос почти на четверть (с 96 до 117,5 млрд рублей) и производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов с ростом на 13% (с 45,4 до 51,3 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|216.665
|0
|0
|173.130
|0
|1.251
|0
|51.289
|117.478
|0
|0
|0
|0
|3.111
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35.604
|7.480
|451
|0
|01.01.2019
|233.480
|0
|0
|186.632
|0
|1.414
|0
|55.042
|126.286
|485
|0
|0
|0
|3.330
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|38.330
|8.519
|0
|0
|01.04.2018
|186.192
|0
|0
|147.355
|0
|1.270
|0
|45.371
|95.945
|485
|0
|0
|0
|4.199
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31.595
|7.242
|0
|0
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|16%
|17%
|-1%
|13%
|22%
|-100%
|-26%
|13%
|3%
Просроченная задолженность по всем юрлицам в Татарстане практически не изменилась — за год она снизилась с 23,687 до 23,64 млрд рублей. Однако в зависимости от конкретной отрасли показатель сильно различается. В основном «просрочку» создает сфера операций с недвижимым имуществом — на нее приходится 7,4 млрд рублей из этой суммы, причем за год цифра выросла на 76%. Вторая по значимости сфера — оптовая и розничная торговля с 4,6 млрд рублей, за год показатель вырос на 21%. А вот обрабатывающие производства, наоборот, уменьшили объем просроченной задолженности более чем на треть — с 7,2 до 4,5 млрд рублей (в основном благодаря химическому производству — тут цифры снизились в 10 раз, с 3,5 млрд до 343 млн рублей), снизился объем «просрочки» и у строительства — с 3,7 до 3,2 млрд рублей. В валюте «просрочки» в Татарстане, напомним, не осталось.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство прочих неметаллических минеральных продуктов
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|производство машин и оборудования
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство транспортных средств и оборудования
|производство автомобилей
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
|строительство
|строительство зданий и сооружений
|транспорт и связь
|деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию
|оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|прочие виды деятельности
|на завершение расчетов
|01.04.2019
|23.640
|16
|4
|4.472
|94
|17
|26
|2
|343
|2.094
|11
|816
|0
|86
|0
|57
|1.585
|1.584
|3.203
|2.871
|804
|673
|4.616
|7.408
|522
|955
|01.01.2019
|22.346
|2
|0
|7.593
|107
|39
|29
|2
|3.738
|1.639
|307
|814
|0
|90
|0
|0
|1.473
|1.471
|2.777
|1.650
|735
|559
|4.444
|3.243
|1.178
|901
|01.04.2018
|23.687
|8
|0
|7.195
|1.318
|43
|28
|2
|3.525
|1.644
|6
|38
|0
|90
|1
|0
|1.875
|1.873
|3.659
|2.469
|809
|559
|3.819
|4.205
|1.314
|802
|Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019
|0%
|100%
|-38%
|-93%
|-60%
|-7%
|0%
|-90%
|27%
|83%
|2047%
|-4%
|-100%
|-15%
|-15%
|-12%
|16%
|-1%
|20%
|21%
|76%
|-60%
|19%
Малый и средний бизнес — увереннее крупного
Наконец, отдельно рассмотрим показатели малого и среднего бизнеса. Здесь снижение выдачи кредитов оказалось не таким значительным, как по всем юридическим лицам в целом. За год объем кредитования уменьшился всего на 13% — с 47,8 до 41,6 млрд рублей. При этом среди индивидуальных предпринимателей кредитование даже выросло на 9% — с 2,43 до 2,66 млрд рублей. Однако речь здесь идет о кредитовании в рублях.
В иностранной валюте и драгоценных металлах МСБ вообще не взял кредитов — правда, это для него в Татарстане и не свойственно: год назад показатель составил 68 млн рублей, по итогам года — 76 млн рублей. Отметим, впрочем, что, например, по итогам 2016 года татарстанский МСБ набрал кредитов в иностранной валюте на 1,45 млрд рублей, а в 2015 году — вообще на 18,4 млрд рублей, однако в последние годы спрос на валютные кредиты снизился почти до нуля. Хотя, например, в пресс-службе «Ак Барс» банка нам пояснили, что кредиты в иностранной валюте непопулярны уже более 20 лет: «После кризиса 1998 года российские, в частности региональные компании, при отсутствии экспортной выручки не берут кредитов в иностранной валюте».
Кредиты, предоставленные субъектам МСП, I кв. 2019 г.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т.ч. индивидуальным предпринимателям
|01.04.2019
|41.570
|2.655
|0
|0
|41.570
|2.655
|01.01.2019
|213.145
|12.719
|76
|0
|213.221
|12.719
|01.04.2018
|47.792
|2.427
|68
|0
|47.859
|2.427
|Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019
|-13%
|9%
|-100%
|-13%
|9%
Задолженность МСБ при этом выросла на 5%, со 113,7 до 119,4 млрд рублей. Отметим, что в начале 2019 года показатель составлял 127 млрд рублей, но за первый квартал малый и средний бизнес снизил ее на 8 миллиардов. Долг в иностранной валюте снизился до нуля (год назад он составлял 184 млн, в начале 2019 года — 611 млн рублей). «Просрочка» увеличилась на 11% — с 6,5 до 7,2 млрд рублей, причем в начале 2019 года она была гораздо меньше — всего 4,8 млрд рублей, так что показатель в первом квартале рос очень заметно.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, I кв. 2019 г.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т.ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|Всего
|в т. ч. индивидуальным предпринимателям
|01.04.2019
|119.377
|8.657
|0
|0
|119.377
|8.657
|7.232
|254
|0
|0
|7.232
|254
|01.01.2019
|127.021
|9.545
|611
|0
|127.632
|9.545
|4.770
|397
|121
|0
|4.891
|397
|01.04.2018
|113.704
|8.973
|184
|0
|113.888
|8.973
|6.505
|584
|100
|0
|6.605
|584
|Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019
|5%
|-4%
|-100%
|5%
|-4%
|11%
|-57%
|-100%
|9%
|-57%
Артур Николаев, первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана, говорит, что такие показатели связаны с тем, что до малого и среднего бизнеса банковские деньги не доходят: «Банковская система выстроена так, что ей нужны «чистые» компании, которые не имеют никаких задолженностей, к которым нет никаких вопросов по кредитной истории. Таких среди МСБ практически нет, их очень мало. Но есть и другая сторона — одновременно со снижением кредитования юрлиц, кредитование физлиц на подъеме. Очень часто бывает, что банки предлагают кредиты для МСБ не как юрлицу, а как физическому лицу. Помимо этого, крупный и средний бизнес довольно часто принимает участие в государственных программах поддержки бизнеса».
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