Кредиты татарстанского бизнеса: провал начала 2019-го и почти полный отказ от валюты

Анализ рынка кредитования юридических лиц в Татарстане в первом квартале 2019

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает следить за ситуацией с кредитованием юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Сегодня мы начнем с Татарстана — региона, показавшего очень значительный спад по объемам полученных предприятиями кредитов. Малый и средний бизнес просто уменьшили объемы полученных средств, а весь бизнес показал провальный результат.

Обвал кредитования увидели не все

«Реальное время» изучило данные Центробанка о кредитовании юридических лиц в Татарстане в I квартале 2019 года. Нас ожидало неприятное открытие: объемы очень ощутимо уменьшились. Если в прошлом году за первые три месяца бизнес региона набрал кредитов на общую сумму в 532,6 млрд рублей (при этом показатель всего года составил 1,38 трлн рублей, то есть темпы кредитования заметно снизились после первого квартала), то результат первых месяцев 2019 года — всего 174,4 млрд рублей. Снижение, таким образом, оказалось очень заметным — сразу на две трети.

Отметим, что год назад Татарстан был ощутимо впереди трех остальных регионов, которые мы традиционно сравниваем друг с другом — Башкортостана, а также Нижегородской и Самарской областей. Сейчас же впереди оказалась Нижегородская область с 218,6 млрд рублей привлеченных кредитов, а Башкортостан теперь отстает от Татарстана совсем несильно: тут показатель равен 145,3 млрд рублей (год назад соседние республики отличались по показателю почти в шесть раз). Отметим, что с такой динамикой сталкиваются не везде. К примеру, директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Татарстане Сергей Панковец говорит, что за I квартал 2019 года в кредитной организации, наоборот, наблюдают рост на 9,33%. В целом же, по его словам, количество выданных в рассматриваемом периоде кредитов говорит в первую очередь о скорости оборачиваемости кредитных ресурсов. Более точно потребность бизнеса в кредитных ресурсах охарактеризует величина используемого в деятельности кредитного портфеля (одного предприятия, в целом региона) на определенную дату или средний размер портфеля за период.

Не видят негативной динамики и в «Райффайзенбанке». Директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка» Александр Грицай говорит, что в Казани по итогам 1 квартала 2019 года активы в сегменте малого и микробизнеса выросли на 74,41% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. «Корпоративный бизнес показал еще более стремительное развитие — суммарные активы среднего и крупного бизнеса за год увеличились на 193,67%. Также на протяжении последних лет среди компаний сегмента крупного бизнеса сохраняется повышенный спрос на документарные продукты. Положительная динамика портфеля по этому направлению составила 50,17%», — рассказывает Грицай.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП , I кв. 2019 г.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 174.367 174.145 222 01.01.2019 1.383.808 1.367.805 16.004 01.04.2018 532.572 529.746 2.826 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -67% -67% -92%

Почти полный отказ от валюты и обрабатывающие производства, тянущие показатели вниз



Тем не менее, согласно данным по всем банкам, особенно заметно в регионе «просело» кредитование в иностранной валюте — более чем в десять раз, с 2,8 млрд до 222 млн рублей. Объем кредитов в рублях снизился с 529,7 до 174,1 млрд рублей. Основой этого грандиозного падения является катастрофическое снижение объемов кредитования предприятий одного, самого значимого в регионе сегмента: обрабатывающих производств. Тут снижение составило 86% — с 397,8 до 53,8 млрд рублей, причем основной вклад в это внесли компании, занимающиеся производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — у них показатель вообще уменьшился на 96%, с 339,6 до 15,2 млрд рублей. Можно отметить также компании, связанные с обработкой древесины — их кредиты снизились на 97%, однако объемы были не так велики, так что их падение не внесло значительного вклада в «проседание» показателя региона (с 837 до 24 млн рублей).

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 174.145 17.307 17.264 53.815 9.502 24 411 15.248 1.032 560 2.702 1.299 49 20.691 18.409 1.214 8.241 8.240 4.999 3.132 3.107 0 30.077 10.756 1.854 42.778 01.01.2019 1.367.805 27.516 27.423 849.782 59.755 2.197 2.921 585.545 5.737 1.463 17.506 7.962 143 146.985 124.064 15.946 37.501 37.500 47.967 35.438 36.240 10 124.746 51.726 19.632 156.749 01.04.2018 529.746 21.963 21.963 397.754 13.579 837 552 339.606 1.357 281 2.861 2.020 0 30.758 23.947 1.951 10.794 10.794 8.291 5.952 2.439 10 34.855 13.210 5.180 33.309 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -67% -21% -21% -86% -30% -97% -26% -96% -24% 99% -6% -36% #ДЕЛ/0! -33% -23% -38% -24% -24% -40% -47% 27% -100% -14% -19% -64% 28%

Говоря про кредитование в иностранной валюте: Татарстан не был лидером и в прошлом году, здесь набрали кредитов примерно на ту же сумму, что в Башкортостане, и в семь раз меньше, чем в Нижегородской области. Однако снижение показателя Татарстана — колоссальное, и теперь регион со своими 222 млн рублей позади и Башкирии (2,63 млрд рублей), и Самарской области, тоже снизившей и без того небольшой показатель (1,1 млрд рублей), и уж тем более увеличившей в два раза объемы кредитования в инвалюте Нижегородской области (32 млрд рублей). В основном виной тому — снижение с 2,19 млрд рублей до нуля объемов кредитования сферы добычи полезных ископаемых, но внесли свой вклад и обрабатывающие производства — они снизили валютное кредитование с 638 до 222 млн рублей (все эти кредиты взяли производители транспортных средств и оборудования).



Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в валюте и драгметаллах, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 222 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.01.2019 16.004 2.188 2.188 13.634 0 421 0 0 11.919 0 0 0 0 1.218 0 0 0 0 0 0 0 0 119 63 0 0 01.04.2018 2.826 2.188 2.188 638 0 282 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -92% -100% -100% -65% -100% -23%

Задолженность снизилась вслед за кредитованием



Такое заметное снижение объемов кредитования отразилось и на показателе задолженности, но только рублевой. Всего татарстанский бизнес должен банкам 668,5 млрд рублей — это на 11% меньше, чем год назад (748 млрд рублей) и почти на 40 млрд рублей меньше, чем в начале года (тогда показатель был равен 706,7 млрд рублей). В рублях предприятия Татарстана сейчас должны 451,8 млрд рублей (снижение за год на 20%), а вот в иностранной валюте задолженность, даже несмотря на почти полный отказ местного бизнеса от новых кредитов, умудрилась вырасти — со 186,2 до 216,7 млрд рублей. Правда, по сравнению с началом года цифра все же уменьшилась — тогда она равнялась 233,5 млрд рублей.

Просроченная задолженность при этом изменилась мало заметно, по крайней мере в рублях. Сейчас она составляет 23,64 млрд рублей — год назад показатель был всего на 47 млн рублей больше. А вот от «просрочки» в иностранной валюте татарстанский бизнес избавился полностью — год назад показатель равнялся 585 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП, I кв. 2019 г.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Просроченная, всего Просроченная, в рублях Просроченная, в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2019 668.453 451.788 216.665 23.640 23.640 0 01.01.2019 706.747 473.267 233.480 22.952 22.346 606 01.04.2018 748.009 561.817 186.192 24.272 23.687 585 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -11% -20% 16% -3% 0% -100%

Основная масса рублевой задолженности, как и год назад, приходится на обрабатывающие производства: сумма тут составил 211 млрд рублей — почти на треть меньше, чем в I квартале 2018 года. Внутри этой сферы лидер — производство транспортных средств со 105,5 млрд рублей, однако за год цифра снизилась всего на 5%. Основным драйвером снижения задолженности стали производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (показатель снизился в четыре раза — с 80,5 до 21,6 млрд рублей), химическое производство (почти в пять раз — с 11,2 до 2,5 млрд рублей) и производство пищевых продуктов (на треть, с 64,6 до 45,5 млрд рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 451.788 2.803 2.780 211.043 45.527 3.213 3.776 21.602 2.485 6.901 3.407 3.819 56 105.492 65.483 18.087 37.173 37.169 24.025 21.144 13.631 673 58.624 55.539 21.579 9.282 01.01.2019 473.267 3.220 3.146 225.528 40.530 3.240 3.717 22.203 6.085 6.235 3.837 7.084 62 119.061 74.498 19.152 45.877 44.411 21.039 18.632 13.679 574 55.267 62.733 20.133 6.640 01.04.2018 561.817 8.081 8.045 307.091 64.607 2.808 3.880 80.446 11.166 7.166 4.153 6.088 96 110.760 69.115 21.356 46.481 44.784 21.647 18.641 10.435 590 57.765 59.265 23.114 6.581 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 -20% -65% -65% -31% -30% 14% -3% -73% -78% -4% -18% -37% -42% -5% -5% -15% -20% -17% 11% 13% 31% 14% 1% -6% -7% 41%

Задолженность в валюте выросла со 186 до 216,7 млрд рублей в основном благодаря все тем же обрабатывающим производствам — их долг вырос со 147,4 до 173,1 млрд рублей. В основном это «вложились» химические производства — их показатель вырос почти на четверть (с 96 до 117,5 млрд рублей) и производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов с ростом на 13% (с 45,4 до 51,3 млрд рублей).



Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП в валюте, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 216.665 0 0 173.130 0 1.251 0 51.289 117.478 0 0 0 0 3.111 0 0 0 0 0 0 0 0 35.604 7.480 451 0 01.01.2019 233.480 0 0 186.632 0 1.414 0 55.042 126.286 485 0 0 0 3.330 0 0 0 0 0 0 0 0 38.330 8.519 0 0 01.04.2018 186.192 0 0 147.355 0 1.270 0 45.371 95.945 485 0 0 0 4.199 0 0 0 0 0 0 0 0 31.595 7.242 0 0 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 16% 17% -1% 13% 22% -100% -26% 13% 3%

Просроченная задолженность по всем юрлицам в Татарстане практически не изменилась — за год она снизилась с 23,687 до 23,64 млрд рублей. Однако в зависимости от конкретной отрасли показатель сильно различается. В основном «просрочку» создает сфера операций с недвижимым имуществом — на нее приходится 7,4 млрд рублей из этой суммы, причем за год цифра выросла на 76%. Вторая по значимости сфера — оптовая и розничная торговля с 4,6 млрд рублей, за год показатель вырос на 21%. А вот обрабатывающие производства, наоборот, уменьшили объем просроченной задолженности более чем на треть — с 7,2 до 4,5 млрд рублей (в основном благодаря химическому производству — тут цифры снизились в 10 раз, с 3,5 млрд до 343 млн рублей), снизился объем «просрочки» и у строительства — с 3,7 до 3,2 млрд рублей. В валюте «просрочки» в Татарстане, напомним, не осталось.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, I кв. 2019 г.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство транспортных средств и оборудования производство автомобилей производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях строительство строительство зданий и сооружений транспорт и связь деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг прочие виды деятельности на завершение расчетов 01.04.2019 23.640 16 4 4.472 94 17 26 2 343 2.094 11 816 0 86 0 57 1.585 1.584 3.203 2.871 804 673 4.616 7.408 522 955 01.01.2019 22.346 2 0 7.593 107 39 29 2 3.738 1.639 307 814 0 90 0 0 1.473 1.471 2.777 1.650 735 559 4.444 3.243 1.178 901 01.04.2018 23.687 8 0 7.195 1.318 43 28 2 3.525 1.644 6 38 0 90 1 0 1.875 1.873 3.659 2.469 809 559 3.819 4.205 1.314 802 Изменение I кв. 2018 - I кв. 2019 0% 100% -38% -93% -60% -7% 0% -90% 27% 83% 2047% -4% -100% -15% -15% -12% 16% -1% 20% 21% 76% -60% 19%

Малый и средний бизнес — увереннее крупного



Наконец, отдельно рассмотрим показатели малого и среднего бизнеса. Здесь снижение выдачи кредитов оказалось не таким значительным, как по всем юридическим лицам в целом. За год объем кредитования уменьшился всего на 13% — с 47,8 до 41,6 млрд рублей. При этом среди индивидуальных предпринимателей кредитование даже выросло на 9% — с 2,43 до 2,66 млрд рублей. Однако речь здесь идет о кредитовании в рублях.

В иностранной валюте и драгоценных металлах МСБ вообще не взял кредитов — правда, это для него в Татарстане и не свойственно: год назад показатель составил 68 млн рублей, по итогам года — 76 млн рублей. Отметим, впрочем, что, например, по итогам 2016 года татарстанский МСБ набрал кредитов в иностранной валюте на 1,45 млрд рублей, а в 2015 году — вообще на 18,4 млрд рублей, однако в последние годы спрос на валютные кредиты снизился почти до нуля. Хотя, например, в пресс-службе «Ак Барс» банка нам пояснили, что кредиты в иностранной валюте непопулярны уже более 20 лет: «После кризиса 1998 года российские, в частности региональные компании, при отсутствии экспортной выручки не берут кредитов в иностранной валюте».

Кредиты, предоставленные субъектам МСП, I кв. 2019 г.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т.ч. индивидуальным предпринимателям 01.04.2019 41.570 2.655 0 0 41.570 2.655 01.01.2019 213.145 12.719 76 0 213.221 12.719 01.04.2018 47.792 2.427 68 0 47.859 2.427 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 -13% 9% -100% -13% 9%

Задолженность МСБ при этом выросла на 5%, со 113,7 до 119,4 млрд рублей. Отметим, что в начале 2019 года показатель составлял 127 млрд рублей, но за первый квартал малый и средний бизнес снизил ее на 8 миллиардов. Долг в иностранной валюте снизился до нуля (год назад он составлял 184 млн, в начале 2019 года — 611 млн рублей). «Просрочка» увеличилась на 11% — с 6,5 до 7,2 млрд рублей, причем в начале 2019 года она была гораздо меньше — всего 4,8 млрд рублей, так что показатель в первом квартале рос очень заметно.



Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, I кв. 2019 г.

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т.ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям Всего в т. ч. индивидуальным предпринимателям 01.04.2019 119.377 8.657 0 0 119.377 8.657 7.232 254 0 0 7.232 254 01.01.2019 127.021 9.545 611 0 127.632 9.545 4.770 397 121 0 4.891 397 01.04.2018 113.704 8.973 184 0 113.888 8.973 6.505 584 100 0 6.605 584 Изменение I кв. 2018 — I кв. 2019 5% -4% -100% 5% -4% 11% -57% -100% 9% -57%

Артур Николаев, первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана, говорит, что такие показатели связаны с тем, что до малого и среднего бизнеса банковские деньги не доходят: «Банковская система выстроена так, что ей нужны «чистые» компании, которые не имеют никаких задолженностей, к которым нет никаких вопросов по кредитной истории. Таких среди МСБ практически нет, их очень мало. Но есть и другая сторона — одновременно со снижением кредитования юрлиц, кредитование физлиц на подъеме. Очень часто бывает, что банки предлагают кредиты для МСБ не как юрлицу, а как физическому лицу. Помимо этого, крупный и средний бизнес довольно часто принимает участие в государственных программах поддержки бизнеса».