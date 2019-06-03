«Давидыч из Питера звонил, чтобы узнать, что тут у нас в Казани происходит»

Разбившие BMW на Булаке готовы возместить ущерб, но не сдаться ГИБДД

Фото: соцсети

Рано утром в 5 утра в воскресенье произошло ДТП на пересечении улиц Лево-Булачной и Чернышевского. Водитель на огромной скорости снес несколько десятков метров ограждения между пешеходной и проезжей частями, а также два дорожных знака — «стоп» и пешеходного перехода. Первый взлетел на воздух и, пролетев несколько метров, упал рядом с автомобилем, который остановился в центре перекрестка и не мог больше продолжать движение из-за повреждений. На улице в этот момент, к счастью, никого не было — ни пешеходов, ни автомобилей. Вчера ГИБДД объявила в розыск водителя, который скрылся с места происшествия, а поздно вечером в день ДТП фото с места аварии и фото еще целого автомобиля опубликовал в своем «Инстаграме» один из топовых автоблогеров Эрик «Давидыч» Китуашвили.

Летящий столб

В Сети есть запись камеры видеонаблюдения, где видно, как автомобиль BMW на огромной скорости сносит металлические ограждения. Густая пыль заслонила обзор камеры. Через несколько секунд после столкновения с объектами городской инфраструктуры из автомобиля выходит человек и быстрым шагом переходит дорогу, выйдя из зоны видимости камеры. Затем с некоторым трудом из автомобиля выбирается еще один человек, снимает с себя белый предмет одежды. Он медленно обходит автомобиль, поскольку не слишком уверенно держится на ногах, и пытается что-то вытащить на месте пассажира. В этот момент появляются автомобили, но они не останавливаются на месте ДТП, а проезжают мимо. Из бара напротив выходят несколько человек и пытаются оттащить участника ДТП от машины.

Вечером около 22 часов 2 июня Давидыч опубликовал на своей странице в «Инстаграм» серию фото и видео. На первом фото еще целый BMW X5М с номерами P 191 ET. На следующих — фото с места ДТП. Подпись: «Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристегивайтесь!» (шагать 20 значит ехать со скоростью 200 км/ч, орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Большая часть повреждений пришлась на переднюю часть автомобиля, капот в результате аварии отлетел на крышу. Сильные вмятины на левой части, в том числе со стороны пассажира. В комментариях к посту часть аудитории возмущена вседозволенностью водителя: «То есть то что они «шли 20» для тебя это нормально по городу. Но они должны быть пристегнуты! Ты че там переотжимался?» Кто-то предлагает поместить водителя в заключение на пожизненный срок, есть и предложение запретить пристегиваться тем, кто «шагает 20», которое, к слову, встретило одобрение.

«Готовятся возместить ущерб»

Фото автомобиля с номером, который совпадает с номером попавшего в ДТП авто, судя по всему, сделано в марте — под колесами авто лежит снег, когда 28 марта Давидыч приезжал в Казань на тест-драйв BMW Х5. Съемки в столице Татарстана 1 марта помог организовать Нияз Шакиров, представившийся другом блогера.

По словам Шакирова, Давидыча не было в Казани в это время и фотография действительно сделана в марте во время съемок и организации тест-драйва. «Он мне из Питера звонил, чтобы узнать, что тут у нас происходит. Эта машина просто каталась рядом — он тестил новый Х5!» — рассказал он о мартовском фото. Называть участников ДТП собеседник не стал.

По словам Шакирова, Давидыча не было в Казани в это время и фотография действительно сделана в марте во время съемок и организации тест-драйва. Фото instagram.com/zloy171

Источники нашего издания утверждают, что все участники ДТП в порядке, их трое и они готовы выплатить нанесенный городу ущерб. При этом в Госавтоинспекции, судя по всему, виновника столкновения пока не нашли — накануне в официальном аккаунте в «Инстаграме» ведомства появилась запись об объявлении его в розыск.

В ГИБДД комментировать произошедшее ДТП и участников отказались. По данным СМИ, с прошлого года авто засветилось почти в сотне превышений скорости и нарушений правил парковки. В мае зарегистрировано три нарушения ПДД, все три — превышение скорости.

Автомобиль сбил 20 секций забора (ограждений безопасности), по предварительным оценкам ущерб составил 106 тыс. рублей.