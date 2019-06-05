МВД: водитель попавшего в ДТП на Булаке BMW Х5 сам явился в полицию, но отказался провериться на наркотики

Пресс-служба МВД Татарстана сообщила, что водитель BMW Х5, попавшего в резонансное ДТП на улице Лево-Булачной в Казани, сам явился в ГИБДД. 27-летний местный житель полностью признал вину.

На виновника аварии было составлено шесть административных протоколов, передает пресс-служба МВД по РТ.

Поскольку в 2016-м году нарушитель уже был лишен прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования, ему предложили пройти его еще раз. Однако мужчина отказался, после чего на него оформили седьмой протокол по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

При этом полиция не называет имени виновника ДТП. Ранее телеграм-каналы заявили, что за рулем внедорожника находился сын предпринимателя из Нижнекамска Валерия Валка Александр. Но сам он отрицал обвинения и заявил, что продал авто еще в феврале.



Напомним, что утром 2 июня в Казани BMW Х5 на скорости около 200 км/ч снес ограждение и врезался в лестницу на улице Лево-Булачной. Находившиеся в машине трое мужчин не получили серьезных повреждений и скрылись с места происшествия.