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Сделка по выкупу доли Шишкарева в ГК «Дело» завершится 28 августа

16:32, 25.08.2026

Госкорпорация «Росатом» завершит процедуру выкупа 51% доли

Сделка по выкупу доли Шишкарева в ГК «Дело» завершится 28 августа
Фото: Максим Платонов

«Росатом» 28 августа завершит сделку по приобретению 51% доли в ГК «Дело» у ее основателя Сергея Шишкарева. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

— Инициированный «Росатомом» механизм «русской рулетки» юридически завершится и будет нотариально удостоверен, — передает информацию ТАСС.

Все необходимые документы уже подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи. На ее основании будут внесены изменения в ЕГРЮЛ.

Денежные средства, сумма которых определена по справедливой рыночной оценке в соответствии с соглашением, будут доступны Шишкареву 28 августа, уточнили в «Росатоме».

Госкорпорация также планирует в ближайшее время внедрить отраслевые регламенты и механизмы повышения операционной эффективности, чтобы сократить затраты и снизить кредитную нагрузку группы «Дело».

Ранее по итогам переговоров России и Мьянмы в Москве стороны подписали около 10 двусторонних документов, включая межправсоглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Вадим Вахрушев

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