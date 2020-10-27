Галяутдинов Ренат Габдулхамитович

Общая информация

Родился 22 декабря 1973 года в г. Львов Украинской ССР.

Образование

Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по с

пециальности «инженер-механик».

Трудовая деятельность

1996-1999 гг. — мастер механического участка производственного объединения горэлектротранспорта г. Казани.

1999-2000 гг. — старший инспектор, специалист 2 категории, специалист 1 категории префектуры историко-культурной заповедной территории «Старо — татарская слобода».

2000-2005 гг. — специалист 1 категории, ведущий специалист комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

2006-2015 гг. — начальник отдела, и.о. заместителя председателя комитета, заместитель председателя комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета г. Казани.

С сентября 2015 г. — председатель комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» (2017 г.), почетной грамотой Казани (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2016 г.), благодарственным письмом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2016 г.), медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2016 г.), юбилейной медалью «85 лет гражданской обороне МЧС России» (2017 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

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