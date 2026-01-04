На трассе Чистополь — Нижнекамск произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля Lada Granta мог не справиться с управлением из-за неблагоприятных погодных условий

4 января 2026 года около 09:45 на 73-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск в направлении Чистополя произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia.

В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

Нижнекамская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Наталья Жирнова