На трассе Чистополь — Нижнекамск произошло смертельное ДТП
Водитель автомобиля Lada Granta мог не справиться с управлением из-за неблагоприятных погодных условий
4 января 2026 года около 09:45 на 73-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск в направлении Чистополя произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia.
В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.
Нижнекамская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».