В новогоднюю ночь пять человек в Татарстане получили травмы при использовании пиротехники

В числе пострадавших — 4-летняя девочка

Фото: Динар Фатыхов

В новогоднюю ночь пять человек в Татарстане получили ранения при использовании пиротехники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу обратились:

32-летний мужчина (Казань, Приволжский район, ул. Докучаева), он получил травму от петарды в глаз, отпущен на амбулаторное лечение;

36-летний мужчина (Казань, Приволжский район, ул. Школьная) госпитализирован с гематомой верхнего и нижнего век, эрозией роговицы левого глаза;

73-летняя женщина (Казань, Московский район, ул. Ибрагимова) — у нее диагностированы термический ожог конъюнктивы и роговицы легкой степени левого глаза. Отпущена на амбулаторное лечение;

43-летняя женщина (пгт Аксубаево, ул. Раиса Беляева). Диагноз — контузия правого глазного яблока, отпущена на амбулаторное лечение.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кроме того, в ДРКБ Казани на приеме была 4-летняя девочка из села Высокая Гора. Ребенок получил ушиб глазного яблока, был отпущен на амбулаторное лечение.



В МЧС уточнили, что в Татарстане до 12 января действует особый противопожарный режим, запрещающий запуск фейерверков вблизи домов, промышленных объектов и мест массового скопления людей. Гражданам советуют покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и запрашивать у продавца копию сертификата.

— На пиротехнических изделиях должны быть указаны адреса или телефон производителя или оптового продавца. При покупке фейерверков обратите внимание на срок годности, а также наличие инструкции (руководства) по эксплуатации, целостность упаковки, обратить внимание на отсутствие увлажнений, разрывов, — подчеркнули в ведомстве.

Галия Гарифуллина