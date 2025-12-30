В Татарстане возбудили дело по факту гибели трех человек на пожаре в Васильево

В ходе тушения были обнаружены тела 14-летней девочки, 74-летней женщины и 52-летнего мужчины

Фото: Динар Фатыхов

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Трагедия произошла 30 декабря в одном из частных домов в поселке Васильево. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 14-летней девочки, 74-летней женщины и 52-летнего мужчины. У всех погибших зафиксированы признаки отравления продуктами горения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Рената Валеева