Четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск

По факту происшествия Чистопольским городским прокурором Тимуром Дияровым организована проверка

4 января около 10:03 на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы) произошло массовое ДТП. В аварии участвовало не менее 10 автомобилей, среди которых были большегрузы, сообщает прокуратура Татарстана.

В результате ДТП погибли четыре человека, есть пострадавшие. За содержание и уборку снега на данном участке дороги отвечает компания АО «СМП-Нефтегаз».

По факту происшествия Чистопольским городским прокурором Тимуром Дияровым организована проверка. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее на трассе Чистополь — Нижнекамск произошло еще одно смертельное ДТП.

Наталья Жирнова