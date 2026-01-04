Четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск
По факту происшествия Чистопольским городским прокурором Тимуром Дияровым организована проверка
4 января около 10:03 на платном участке автодороги Казань — Альметьевск (27-й километр участка Шали — Бавлы) произошло массовое ДТП. В аварии участвовало не менее 10 автомобилей, среди которых были большегрузы, сообщает прокуратура Татарстана.
В результате ДТП погибли четыре человека, есть пострадавшие. За содержание и уборку снега на данном участке дороги отвечает компания АО «СМП-Нефтегаз».
По факту происшествия Чистопольским городским прокурором Тимуром Дияровым организована проверка. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее на трассе Чистополь — Нижнекамск произошло еще одно смертельное ДТП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».