На горнолыжном курорте в Швейцарии случился пожар — десятки человек погибли

Причиной пожара стала опрокинутая свеча

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии случился пожар. Его жертвами стали десятки человек, сообщил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.

— Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших, — цитирует его РИА «Новости».

Причиной пожара стала опрокинутая свеча, утверждает представитель местной пожарной службы. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.

Галия Гарифуллина