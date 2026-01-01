На горнолыжном курорте в Швейцарии случился пожар — десятки человек погибли
Причиной пожара стала опрокинутая свеча
На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии случился пожар. Его жертвами стали десятки человек, сообщил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.
— Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших, — цитирует его РИА «Новости».
Причиной пожара стала опрокинутая свеча, утверждает представитель местной пожарной службы. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
Напомним, в новогоднюю ночь Херсонская область была атакована дронами ВСУ. Более 20 человек погибли, более 50 получили ранения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».