Над Татарстаном сбили пять беспилотников

16:29, 01.01.2026

БПЛА были уничтожены в период с 8:00 до 16:00

Над Татарстаном сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты в период с 8:00 до 16:00.

Сегодня утром в Альметьевском районе отразили атаку БПЛА. В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание. Оно было ликвидировано. Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет.

Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, массовый налет вражеских беспилотников на резервуарный парк был совершен в районе восьми утра.

