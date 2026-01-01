Над Татарстаном сбили пять беспилотников
БПЛА были уничтожены в период с 8:00 до 16:00
Над Татарстаном сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, БПЛА были сбиты в период с 8:00 до 16:00.
Сегодня утром в Альметьевском районе отразили атаку БПЛА. В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание. Оно было ликвидировано. Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет.
Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, массовый налет вражеских беспилотников на резервуарный парк был совершен в районе восьми утра.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».