Reuters: авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу

Президент США Дональд Трамп пока не делал никаких официальных заявлений

Фото: скриншот из социальной сети

Авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу, сообщает агентство Reuters. Жители сообщили о взрывах и активности системы противовоздушной обороны столицы. Президент США Дональд Трамп пока не делал никаких официальных заявлений.

Сообщается, что основной удар пришелся на южные районы Каракаса, включая район Форт-Тиуна и авиабазу имени генерала Франсиско де Миранды. Отмечается, что были поражены не менее десятка целей в городе. Кроме того, атака затронула морскую базу Ла-Гуайра, расположенную в северном штате Варгас.

Как сообщает RT, на острове Маргарита, где обычно отдыхают российские туристы, ситуация спокойная.

Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану возможной поддержкой протестующих со стороны США.

Наталья Жирнова