Более 20 человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

Пострадали более 50 человек

В результате удара беспилотников ВСУ в Херсонской области погибло по меньшей мере 24 человека. Атака была произведена в новогоднюю ночь.

— Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются... Многие сгорели заживо. Погиб ребенок, — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.



2 и 3 января в регионе объявлены днями траура.

По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Галия Гарифуллина