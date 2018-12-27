«Это может случиться и в Казани, и в Чаде»: старт процесса по убийству и «прыжкам на неславян»

Обвиняемые из «Национал-социалистического подполья России» не признают вину и просят суда присяжных

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана посетила неофициальная делегация Республики Чад. Иностранцы пришли на старт процесса по делу экстремистского сообщества неонацистов, которое, по версии Следкома, причастно к жестокому убийству африканца, покушениям на азербайджанца, таджика и татарина — с помощью молотков, ножей и шила — с видеозаписью и демонстрацией акций устрашения в Сети. Из четырех подсудимых своим ходом в суд пришел лишь один — недоучившийся на ювелира Адель Аскаров. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Пятый фигурант не установлен?



В уголовном деле неонацистов — 60 томов (15 из них — жалобы фигурантов), больше 20-ти эпизодов преступлений и лишь четверо обвиняемых. Лидером экстремистского сообщества «Национал-социалистическое подполье России», ячейки организации NSWP (National Socialist White Power), следователи считают 21-летнего Романа Халилова. За плечами у парня — судимость в несовершеннолетнем возрасте по статье 111-й (причинение тяжкого вреда здоровью) — за нападение на иностранца. В 2013-м по приговору его лишили свободы на 10 месяцев. Новые обвинения, по мнению участвующих в деле прокуроров, чреваты пожизненным сроком.

Следователи полагают, что группа создавалась для преступлений против выходцев с Кавказа, Азии и Африки и возбуждения ненависти к ним. Из обвинения следует — штаб-квартиры у неонацистов не было, чаще всего они собирались в двух местах — недостроенном здании на Гаврилова, 10 и в баре на цокольном этаже ТЦ «ГУМ».

Лидером экстремистского сообщества «Национал-социалистическое подполье России», ячейки организации NSWP (National Socialist White Power), следователи считают 21-летнего Романа Халилова. Фото Максима Плотникова

Под арестом Халилов находится с марта 2017 года, одновременно с ним за решеткой оказался 23-летний Руслан Архипов. «Это выходцы из среды футбольных хулиганов, фан-секторов, вот там они подбирали [людей]», — рассказывал после задержаний следователь Следкома по РТ Игорь Золотов.



В марте прошлого года задерживался и судимый по экстремистской статье Ростислав Малахов (ранее известный как Петр Ермолаев), правда, поначалу его обвиняли в погроме Ново-татарского кладбища, но позже добавили и статью за укус полицейского при задержании, и ложный донос, после установили непричастность к погрому, но вменили участие в экстремистском сообществе. При этом так называемые прыжки — силовые акции с целью устрашения и убийства Ростиславу-Петру не вменяют. Как и четвертому подсудимому — 21-летнему Аделю Аскарову, бывшему однокласснику Халилова.



Зато, по версии следствия, в ряде тяжких эпизодов наряду с Халиловым и Архиповым поучаствовал некий пятый член сплоченной организации. В деле он фигурирует в качестве неустановленного лица.

Одновременно с Халиловым за решеткой оказался 23-летний Руслан Архипов. Фото Максима Платонова

Обладатель «правдивой» наколки отказался от признаний

У обвиняемого Аделя Аскарова за плечами — школа и незаконченный техникум народных художественных промыслов. Говорит, учился на ювелира, а работает шабашником. Подозреваемым в деле неонацистов Адель стал месяца через два после задержания одноклассника. «Меня обвиняют в разжигании и участии в экстремистском сообществе», говорит он. На вопрос, в чем заключалось разжигание вражды, поясняет версию следствия — посты в сети Интернет с видео и музыкой. «И вот якобы мы все были сообществом… Поначалу признательные показания у меня были, но потом, когда разобрались, в отказную пришлось идти», — добавляет обвиняемый.

На старт суда Адель пришел в толстовке с белым медведем — логотипом российской команды по киберспорту «Виртус.про». Не менее ярко смотрелись татуировки — «truth» («истина» в переводе с англ.) на пальцах правой руки и «antisocial» над правой же бровью. Первую, по словам парня, сделал за месяц до задержания, вторую где-то на год раньше.

Аскаров — единственный из фигурантов, кто находится под подпиской о невыезде. Если верить парню, из подельников он знаком лишь с Халиловым. В его виновность сейчас не верит. Других обвиняемых толком не знает.

— Руслана [Архипова] видел пару раз. С Петей [Ростиславом] вообще не встречался ни разу, а в показаниях про нас — будто мы чуть не каждый день виделись и что-то обсуждали, — поделился Адель с «Реальным временем».

— Он Малахова знать не знает, в первый раз на суде увидел, — подключается к разговору мать обвиняемого Ирина Малахова.

— Они предполагают, что там идеология какая-то, а у нас нет идеи никакой, — завершает разговор у судебного зала обвиняемый.



На старт суда Адель пришел в толстовке с белым медведем — логотипом российской команды по киберспорту «Виртус.про»

«Салют камерады!»

Пока матери Малахова и Архипова обсуждают судьбу своих сыновей, к залу заседаний Верховного суда РТ начинают подтягиваться и потерпевшие. Группу темнокожих мужчин к залу подводит представитель правоохранительных органов в штатском. В зал запускают лишь брата убитого гражданина Республики Чад — навеки 24-летнего студента юрфака КФУ Махджуба Тиджани Хассана, гражданина Республики Чад. Его убили у общежития на Аделя Кутуя 16 февраля 2017 года с помощью молотка и ножа. Позже эксперты насчитали 29 ран. По версии следствия, убивали иностранца Халилов с Архиповым, когда упал, обыскали и забрали «айфон». Орудия преступления найдены не были.

Похоронили студента из Чада в Казани на мусульманском кладбище — на родину везти было поздно, рассказывает его друг и соотечественник Мухтар. В Казани он учится государственному управлению и уже очень неплохо говорит по-русски. Со слов будущего африканского чиновника, с агрессией в свой адрес он в столице Татарстана не сталкивался. «Это может случиться везде — и в Казани, и в Чаде. А почему — не знаю», — говорит он.

Еще одним потерпевшим по делу признан уроженец Кыргызстана Дильмурад Каримов. 21 февраля 2017 года его «Мерседес» с иностранными номерами, облили бензином и подожгли во дворе на улице Мусина. По версии Следкома, поджигал Халилов, а Архипов снимал происходящее на видео, после чего загрузил картинку на форуме национал-социалистической направленности, сопроводив ее словами «Салют камерады! Представляю вашему вниманию видео поджёг киргиз мобиля!» (орфография сохранена, — прим. ред.) и экстремистским, по мнению следствия, призывом жечь машины лиц определенной национальности, работников полиции и богатых людей. Машина выгорела полностью. «На металлолом сдал», — говорит Каримов. Его ущерб на следствии оценили в 283,8 тысячи рублей.



Группу темнокожих мужчин к залу подводит представитель правоохранительных органов в штатском

На казанца Ранэля Мирсаидова напали примерно через сутки после поджога «Мерседеса», когда шел между домами по улице Чуйкова. По версии следствия, это было покушение на убийство — нападавшие нанесли не меньше одного удара молотком и 14-ти ножом.

— Никого не видел, чем били — не знаю, я голову закрыл и все. Раны зажили. Боль осталась. Такое бесследно не проходит, — делится парень.

Присяжным — «да», адвокатам — «нет»

В итоговом обвинении не фигурирует эпизод с убийством еще одного иностранца в Казани. 3 марта 2016 года в подъезде казанского дома по улице Карбышева с пробитой головой обнаружили 27-летнего гражданина Индии Ясира Джаведа, студента Казанского медуниверситета. Через несколько дней он скончался в больнице. На причастность к этому преступлению «группу Халилова» также проверяли.

Рассмотрение дела поручено судье ВС РТ с 14-летним стажем Айрату Ибатуллину. Ему довелось судить членов лениногорской группировки «Братва» и ветеранов казанской ОПГ «Грязь». Гособвинителями на процесс назначены два сотрудника прокуратуры РТ — Сергей Якунин и Юрий Марданов. Последний, напомним, поддерживал обвинение на процессах по «Чистопольскому джамаату» и «огненному» рейсу «Самара — Ижевск».

Как выяснило «Реальное время», на первом, предварительном заседании все четверо подсудимых заявили об отказе от госзащитников. Впрочем, суд этот отказ не принял. А еще все четверо ходатайствовали о рассмотрении их дела судом присяжных. На данный момент вину в полном объеме не признает ни один из четверки. От первоначальных признаний, в том числе откровений под видеокамеру, давно отказались и Архипов с Халиловым. Их матери уверяют — признания получены незаконными методами, но говорят — следов применения этих методов нет.

В итоговом обвинении не фигурирует эпизод с убийством еще одного иностранца в Казани



К вопросу об участии присяжных в процессе суд намерен вернуться уже после новогодних праздников.