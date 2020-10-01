Якубов Рафик Хабибуллович
Общая информация
Родился 14 сентября 1966 года.
Трудовая деятельность
Выступал в командах: СК им. Урицкого / «Итиль» / «Ак Барс» (Казань), «Спутник» (Альметьевск), СКА (Свердловск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск).
2002-2015 гг. — работал в «Нефтехимике»: старший тренер, директор клуба, генеральный менеджер, главный тренер.
2015-2017 гг. — советник по спорту Генерального директора ПАО «Татнефть».
С 2017 г. генеральный менеджер ООО «СКП Татнефть Ак Барс».
Трудовая деятельность
2-кратный чемпион России, 2-кратный серебряный призер чемпионатов России. За наш клуб провел 12 сезонов (1983—1987, 1989—1999 гг.), сыграв 479 матчей (31 шайба + 55 передач) в чемпионатах страны.
Чемпион России (2018 гг.), чемпион КХЛ и обладатель Кубка Гагарина (2018 гг.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Телефон: (843) 533-82-32
- Сайт: https://www.ak-bars.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020