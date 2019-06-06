«Ансат» под крылом КВЗ: проект вертолета-бестселлера оценили в 3,65 млрд рублей
Почему казанские вертолетчики оформили на себя ноу-хау, а не патент для продвижения машины на внешних рынках
Казанский вертолетный завод поставил под охрану интеллектуальные права на легкий вертолет «Ансат», закрепив за собой ноу-хау на типовую конструкцию будущего бестселлера санитарной авиации. Конструктивную разработку оценили в 3,65 млрд рублей — от этой цифры КВЗ может «сплясать» не только при переносе лицензионной сборки, но и в интересах оптимизации собственного налогообложения. Но официальную заявку на государственную регистрацию патента на «Ансат» КВЗ подавать не торопится, хотя в феврале силами бывших сотрудников добился аннулирования патента на «кормильца» Ми-8, принадлежавшего экс-гендиректору предприятия Александру Лаврентьеву и его команде.
КВЗ защитился от «пиратов»
Казанский вертолетный завод пресек возможные притязания экс-разработчиков легкого вертолета «Ансат» на его конструкторско-инженерный капитал, накопленный более чем за два десятилетия работы над машиной. КВЗ как серийный производитель вертолета легкого класса оформил на свое имя ноу-хау производства «Ансата». Информация об этом неожиданно всплыла в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету, опубликованному в мае этого года.
Оказывается, еще 2 года назад, до старта подписания лизинговых контрактов с операторами медицинской авиатехники, экс-гендиректор КВЗ Вадим Лигай подстраховался от возможных обвинений в плагиате и поспешил оформить интеллектуальные права на конструкцию будущего авиабестселлера. Прежде всего, как следует из пояснительной записки КВЗ, по его приказу в июле 2017 года была проведена внеочередная инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности конструкторов КВЗ в виде технических решений, содержащихся в конструкторской документации на «Ансат». В записке указывается, что сертификат, подтверждающий летную годность «Ансата», был получен в декабре 2004 года. Получается, что за это время его разработчики не успели зарегистрировать на себя права на интеллектуальные разработки, применяемые в этой машине. Таким образом, КВЗ первым зарегистрировал права собственности на нее, но в режиме ноу-хау, а не патента.
«Приказом гендиректора от 4 сентября 2017 года данные результаты интеллектуальной деятельности определены секретом производства (ноу-хау), в отношении которых был введен режим коммерческой тайны», — говорится в записке КВЗ, подписанной гендиректором Юрием Пустовгаровым.
«Ансат» оценили в 3,6 млрд
Одновременно с этим была проведена и рыночная оценка стоимости ноу-хау на «Ансат». Для этого были привлечены независимые оценщики, их имена в документе не раскрываются. «В соответствии с отчетом рыночной стоимости от 22 ноября 2017 года определен размер стоимости секрета производства в 3,65 млрд рублей», — говорится в отчете.
КВЗ поставил обнаруженный нематериальный актив (НМА) на бухгалтерский учет с отражением этой суммы в отдельной строке НМА. По итогам 2018 года НМА подрос до 6,4 млрд рублей. Эксперты в области интеллектуального права поясняют, что постановка на баланс НМА позволяет предприятиям оптимизировать налогооблагаемую базу, предоставляя ощутимые льготы по налогу на прибыль.
— Государство стимулирует НИОКР, предоставляя налоговые льготы. Они описаны в статье 262 и пп. 3.6 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса. После оформления ноу-хау КВЗ мог воспользоваться льготой по налогу на прибыль, одна из которых действует до конца этого года. Льготное налогообложение позволяет предприятиям повышать свою капитализацию за счет выявления результатов интеллектуальной деятельности, — отметил гендиректор московской компании «Институт финансового развития бизнеса» Ильдар Шайхутдинов.
Воспользовался ли КВЗ льготой по налогу на прибыль, не сообщается. По итогам 2017 года компания заплатила в казну 310,8 млн рублей, но вот в 2018 году эта соломинка не помогла. Завод показал убыток в 5,3 млрд рублей, говорится в его отчете. «В любом случае, если КВЗ отразил стоимость ноу-хау в 3 млрд рублей в своем бухгалтерском балансе, то режим ноу-хау применен верно. Часто организации не отражают этого в бухгалтерском балансе, и возникает вопрос, зачем тогда его нужно было фиксировать», — комментирует Шайхутдинов.
Ноу-хау — оптимизация налогообложения или стоимость лицензии?
— Второй способ — доходный, когда компания предполагает, сколько денег принесет актив через продажу лицензии или продажу продукции по данному ноу-хау на горизонте 5 лет. В этом случае оценщик КВЗ предполагает, что доход от продажи лицензий на производство «Ансата» принесет правообладателю ноу-хау 3 млрд рублей. Я отчета не видел, так что сложно делать однозначные выводы, но в целом оценка похожа на правдивую. Третий подход — сравнительный. Так как аналоги к ноу-хау найти затруднительно, он применяется крайне редко, — отметил Шайхутдинов.
На вертолетном предприятии отказались пояснить, каким из трех способов там руководствовались при оценке ноу-хау. «Запрашиваемая информация относится к коммерческой тайне», — ответили нам в пресс-службе КВЗ. Остальные аналитики теряются в догадках, сможет ли завод в течение 5 лет собрать свыше 3,6 млрд рублей дохода.
Патент на усовершенствования Ми-8 аннулирован
Между тем, КВЗ пока не торопится подавать заявку на официальную регистрацию патента, без чего невозможна его дальнейшая коммерциализация. В базе данных Роспатента отсутствует регистрация патента на «Ансат». «Вообще, режим ноу-хау дает возможность оформлять разработки в виде нематериальных активов без длительной государственной регистрации. Как показывает опыт, вся процедура оформления (аудит текущей документации и технологических процессов, проведение инвентаризации, техническое описание ноу-хау, введение режима коммерческой тайны, оценка ноу-хау и принятие к учету НМА) занимает всего 2—3 месяца», — объясняет Шайхутдинов.
Хотя при коммерциализации лучше получить патент на территории той страны, где планируется ее осуществлять, добавил собеседник издания.
В отличие от ноу-хау, государственная регистрация патента занимает гораздо больше времени и проводится более тщательно. Это особенно актуально для КВЗ после недавнего скандала, разразившегося из-за патента на экспортную модификацию Ми-8, «кормильца» завода. Как известно, в январе прошлого года экс-главный конструктор КВЗ Минислам Валеев и его заместитель Гумер Гайнутдинов подали иски в суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным патент на изобретение №2175625, правообладателями которого значились экс-гендиректор завода и президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, недавно ушедший в отставку замгендиректора КВЗ Игорь Бугаков и один из авторов-идеологов «Ансата» Валерий Карташев. После полутора лет разбирательств кассационная инстанция суда поддержала требования бывших работников, постановив аннулировать патент. Правда, после подачи кассационной жалобы Гайнутдинов умер, не оставив наследников, из-за чего судебное производство по его жалобе было прекращено.
«Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами (право авторства принадлежит им совместно как соавторам), а порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними, п. 35 Положения «О порядке составления, подачи и рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения и выплаты авторского вознаграждения, а также о премировании за содействие изобретательству и рационализации в КВПО» и Стандартом предприятия Казанского вертолетного производственного объединения «Организация изобретательской и рационализаторской работы» СТП 617.09.0119-81. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что указание в рационализаторском предложении от 12.06.1992 №14/193 на первой странице заявления в графе «Размер вознаграждения» 50% Валеев М.М. и 50% Гайнутдинов Г.З. имеет целью распределение размера вознаграждения указанных авторов и не свидетельствует о раздельном творческом вкладе Валеева М.М. и Гайнутдинова Г.З. в создание технического решения. Техническое решение, изложенное в рационализаторском предложении, в силу приведенных норм является результатом совместного творческого труда названных лиц. Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с данным выводом суда первой инстанции», — сообщается в определении суда.
На КВЗ и эту тему оставили без комментариев.
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