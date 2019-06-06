«Ансат» под крылом КВЗ: проект вертолета-бестселлера оценили в 3,65 млрд рублей

Почему казанские вертолетчики оформили на себя ноу-хау, а не патент для продвижения машины на внешних рынках

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод поставил под охрану интеллектуальные права на легкий вертолет «Ансат», закрепив за собой ноу-хау на типовую конструкцию будущего бестселлера санитарной авиации. Конструктивную разработку оценили в 3,65 млрд рублей — от этой цифры КВЗ может «сплясать» не только при переносе лицензионной сборки, но и в интересах оптимизации собственного налогообложения. Но официальную заявку на государственную регистрацию патента на «Ансат» КВЗ подавать не торопится, хотя в феврале силами бывших сотрудников добился аннулирования патента на «кормильца» Ми-8, принадлежавшего экс-гендиректору предприятия Александру Лаврентьеву и его команде.

КВЗ защитился от «пиратов»

Казанский вертолетный завод пресек возможные притязания экс-разработчиков легкого вертолета «Ансат» на его конструкторско-инженерный капитал, накопленный более чем за два десятилетия работы над машиной. КВЗ как серийный производитель вертолета легкого класса оформил на свое имя ноу-хау производства «Ансата». Информация об этом неожиданно всплыла в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету, опубликованному в мае этого года.

Оказывается, еще 2 года назад, до старта подписания лизинговых контрактов с операторами медицинской авиатехники, экс-гендиректор КВЗ Вадим Лигай подстраховался от возможных обвинений в плагиате и поспешил оформить интеллектуальные права на конструкцию будущего авиабестселлера. Прежде всего, как следует из пояснительной записки КВЗ, по его приказу в июле 2017 года была проведена внеочередная инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности конструкторов КВЗ в виде технических решений, содержащихся в конструкторской документации на «Ансат». В записке указывается, что сертификат, подтверждающий летную годность «Ансата», был получен в декабре 2004 года. Получается, что за это время его разработчики не успели зарегистрировать на себя права на интеллектуальные разработки, применяемые в этой машине. Таким образом, КВЗ первым зарегистрировал права собственности на нее, но в режиме ноу-хау, а не патента.

«Приказом гендиректора от 4 сентября 2017 года данные результаты интеллектуальной деятельности определены секретом производства (ноу-хау), в отношении которых был введен режим коммерческой тайны», — говорится в записке КВЗ, подписанной гендиректором Юрием Пустовгаровым.

КВЗ как серийный производитель вертолета легкого класса оформил на свое имя секрет производства «Ансата»

«Ансат» оценили в 3,6 млрд

Одновременно с этим была проведена и рыночная оценка стоимости ноу-хау на «Ансат». Для этого были привлечены независимые оценщики, их имена в документе не раскрываются. «В соответствии с отчетом рыночной стоимости от 22 ноября 2017 года определен размер стоимости секрета производства в 3,65 млрд рублей», — говорится в отчете.

КВЗ поставил обнаруженный нематериальный актив (НМА) на бухгалтерский учет с отражением этой суммы в отдельной строке НМА. По итогам 2018 года НМА подрос до 6,4 млрд рублей. Эксперты в области интеллектуального права поясняют, что постановка на баланс НМА позволяет предприятиям оптимизировать налогооблагаемую базу, предоставляя ощутимые льготы по налогу на прибыль.

— Государство стимулирует НИОКР, предоставляя налоговые льготы. Они описаны в статье 262 и пп. 3.6 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса. После оформления ноу-хау КВЗ мог воспользоваться льготой по налогу на прибыль, одна из которых действует до конца этого года. Льготное налогообложение позволяет предприятиям повышать свою капитализацию за счет выявления результатов интеллектуальной деятельности, — отметил гендиректор московской компании «Институт финансового развития бизнеса» Ильдар Шайхутдинов.

Воспользовался ли КВЗ льготой по налогу на прибыль, не сообщается. По итогам 2017 года компания заплатила в казну 310,8 млн рублей, но вот в 2018 году эта соломинка не помогла. Завод показал убыток в 5,3 млрд рублей, говорится в его отчете. «В любом случае, если КВЗ отразил стоимость ноу-хау в 3 млрд рублей в своем бухгалтерском балансе, то режим ноу-хау применен верно. Часто организации не отражают этого в бухгалтерском балансе, и возникает вопрос, зачем тогда его нужно было фиксировать», — комментирует Шайхутдинов.



Ноу-хау — оптимизация налогообложения или стоимость лицензии?

Эксперты отрасли отмечают, что 3,65 млрд — достаточно загадочная цифра. Ее сложно комментировать, так как неизвестно, каким способом производилась оценка НМА. «Оценка прав на результаты интеллектуальной деятельности производится исходя из трех подходов. Первый — это затратный способ, когда компания стремится учесть все расходы, которые потратила на создание ноу-хау. Если КВЗ оценил ноу-хау в 3 млрд рублей, то он должен был предоставить оценщику подтверждающие документы и материалы», — рассуждает Ильдар Шайхутдинов.

— Второй способ — доходный, когда компания предполагает, сколько денег принесет актив через продажу лицензии или продажу продукции по данному ноу-хау на горизонте 5 лет. В этом случае оценщик КВЗ предполагает, что доход от продажи лицензий на производство «Ансата» принесет правообладателю ноу-хау 3 млрд рублей. Я отчета не видел, так что сложно делать однозначные выводы, но в целом оценка похожа на правдивую. Третий подход — сравнительный. Так как аналоги к ноу-хау найти затруднительно, он применяется крайне редко, — отметил Шайхутдинов.



На вертолетном предприятии отказались пояснить, каким из трех способов там руководствовались при оценке ноу-хау. «Запрашиваемая информация относится к коммерческой тайне», — ответили нам в пресс-службе КВЗ. Остальные аналитики теряются в догадках, сможет ли завод в течение 5 лет собрать свыше 3,6 млрд рублей дохода.

Патент на усовершенствования Ми-8 аннулирован

Между тем, КВЗ пока не торопится подавать заявку на официальную регистрацию патента, без чего невозможна его дальнейшая коммерциализация. В базе данных Роспатента отсутствует регистрация патента на «Ансат». «Вообще, режим ноу-хау дает возможность оформлять разработки в виде нематериальных активов без длительной государственной регистрации. Как показывает опыт, вся процедура оформления (аудит текущей документации и технологических процессов, проведение инвентаризации, техническое описание ноу-хау, введение режима коммерческой тайны, оценка ноу-хау и принятие к учету НМА) занимает всего 2—3 месяца», — объясняет Шайхутдинов.



Хотя при коммерциализации лучше получить патент на территории той страны, где планируется ее осуществлять, добавил собеседник издания.



После полутора лет разбирательств кассационная инстанция суда поддержала требования бывших работников, постановив аннулировать патент

В отличие от ноу-хау, государственная регистрация патента занимает гораздо больше времени и проводится более тщательно. Это особенно актуально для КВЗ после недавнего скандала, разразившегося из-за патента на экспортную модификацию Ми-8, «кормильца» завода. Как известно, в январе прошлого года экс-главный конструктор КВЗ Минислам Валеев и его заместитель Гумер Гайнутдинов подали иски в суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным патент на изобретение №2175625, правообладателями которого значились экс-гендиректор завода и президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, недавно ушедший в отставку замгендиректора КВЗ Игорь Бугаков и один из авторов-идеологов «Ансата» Валерий Карташев. После полутора лет разбирательств кассационная инстанция суда поддержала требования бывших работников, постановив аннулировать патент. Правда, после подачи кассационной жалобы Гайнутдинов умер, не оставив наследников, из-за чего судебное производство по его жалобе было прекращено.



«Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами (право авторства принадлежит им совместно как соавторам), а порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними, п. 35 Положения «О порядке составления, подачи и рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения и выплаты авторского вознаграждения, а также о премировании за содействие изобретательству и рационализации в КВПО» и Стандартом предприятия Казанского вертолетного производственного объединения «Организация изобретательской и рационализаторской работы» СТП 617.09.0119-81. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что указание в рационализаторском предложении от 12.06.1992 №14/193 на первой странице заявления в графе «Размер вознаграждения» 50% Валеев М.М. и 50% Гайнутдинов Г.З. имеет целью распределение размера вознаграждения указанных авторов и не свидетельствует о раздельном творческом вкладе Валеева М.М. и Гайнутдинова Г.З. в создание технического решения. Техническое решение, изложенное в рационализаторском предложении, в силу приведенных норм является результатом совместного творческого труда названных лиц. Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с данным выводом суда первой инстанции», — сообщается в определении суда.

На КВЗ и эту тему оставили без комментариев.