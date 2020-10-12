Лаврентьев Александр Петрович
Общая информация
Родился 9 октября 1946 в Казани.
Образование
1973 г. — окончил Казанский авиационный институт по специальности «инженер-механик».
Трудовая деятельность
1962-1970 гг. — техник, старший техник-конструктор, инженер-конструктор Казанского научно-исследовательского института.
1970-1984 гг. — инженер-конструктор, начальник бюро, заместитель начальника отдела, начальник отдела, секретарь парткома Казанского вертолетного производственного объединения.
1990-2007 гг. — генеральный директор ОАО «Казанский вертолетный завод».
2007-2015 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод».
С мая 2008 г. — президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ (регионального объединения работодателей).
Награды и звания
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.) орденом «Дуслык» (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Ипподромная, 17
- Телефон: (843) 277-82-50
- Email: ror.apprt@gmail.com
- Сайт: http://www.apprt.ru/
Дата последнего обновления: 12.10.2020