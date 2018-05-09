Лигай Вадим Александрович

Общая информация

Заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по инфраструктурному развитию.

Родился 26 марта 1953 года в г. Кызыл Орда Казахской ССР.



Образование:

1976 год — Московский авиационный институт

Трудовая деятельность:

В 1976 — 1998 гг. — инженер-конструктор, инженер-технолог, начальник техбюро, заместитель начальника цеха ОАО «Казанский вертолетный завод».

В 1998 — 1999 гг. — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Казанский ветролетный завод».

В 1999 — 2002 гг. — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам — коммерческий директор ОАО «Казанский вертолетный завод».

В 2002 — 2007 гг. — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и управлению имуществом — коммерческий директор ОАО «Казанский вертолетный завод».

С мая 2007 г. — генеральный директор ОАО «Казанский вертолётный завод» (с 2015 г. — ПАО «Казанский вертолётный завод»).

В 2013 — 2016 гг. — заместитель генерального директора холдинговой компании ОАО «Вертолеты России».

Со 2 февраля 2018 года — заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по инфраструктурному развитию.



С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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