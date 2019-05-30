«А разве не рановато мне в депутаты?»: политические новички оценили итоги праймериз «ЕР» в Татарстане

Новички избирательной кампании рассказали, зачем пошли на предварительное голосование к единороссам

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам праймериз по выбору кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана в лидеры голосования вышли не только мастодонты «Единой России», но и беспартийцы и новички кампании. Среди них известные общественники, бизнесмены, спортсмены, главы предприятий и чиновники. Далеко не все из них строят планы на работу в парламенте, но у каждого конкретные цели в рамках этого выдвижения. «Реальное время» пообщалось с новичками избирательной кампании на тему приобретенного опыта и его значения в их деятельности.

«Я даже не ожидала, что народ услышит»



Оргкомитет праймериз уже назвал пять кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана. Это лидирующие в голосовании глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детсадов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства Марат Ахметов, а также гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. Пятерка примечательна тем, что в ней аж два беспартийных кандидата — Чагин и Насырова, за которых отдали без малого полмиллиона голосов (499 тысяч).

— Мне очень близка тема дошкольного образования и мне было важно проговорить его проблемы. Приятно удивило, что не только услышали, а уже пошел процесс — отреагировали главы, пошли встречи с учителями. Сказали, что это полезно, попробуют поддержать. Это настолько удивительно, я же впервые в политике выступаю, для меня это внове, я привыкла жить в своем мире педагога, — поделилась впечатлениями с «Реальным временем» Альбина Насырова.

Говоря о значении праймериз, кандидат отметила, что избиратели выделили не только людей слова, но и людей дела, причем молодых. В целом интерес к теме образования сейчас постоянно растет, за последние 5 лет ни одна сфера не претерпела столько реформ: «Сейчас в политику приходит много людей, которые хорошо говорят, но важно, что услышали практиков. Мне на почту приходят письма, избиратели делятся мнениями. Я даже не ожидала, что народ услышит и пойдет обратная связь. Поэтому очень довольна». Судя по всему, Насырова рассчитывает, что при поддержке партии станет депутатом парламента и уже сейчас строит далеко идущие планы:



— Сейчас и президент вкладывается в образование, говорит, что нужны новации. Он в теме многих инновационных программ, которые в мире реализуют. Это радует, поэтому я и иду и хочу довести до ума все проекты. Искренне считаю, что это будет во благо нашим детям, потому что хочется, чтобы выпускники из нашей республики были конкурентоспособными.

Глава АИР РТ: «А разве не рановато мне в депутаты?»

Для беспартийного руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Миннуллиной участие в праймериз единороссов также оказалось первым политическим опытом. Глава ведомства заняла 32-ю строчку в рейтинге кандидатов в депутаты ГС VI созыва по единому избирательному округу, набрав 110,5 тысячи голосов:

— Приняла участие, поскольку это хорошая возможность взглянуть со стороны на свою работу, выслушать вопросы населения, для которого мы работаем, понять потребности общества с точки зрения перспектив роста и инвестиционных ниш. Итогом довольна. Если столько людей отдали свой голос за мою кандидатуру, это значит, что высоко ценят нашу работу не только руководство и международное сообщество (ведь за последнее время мы получили несколько международных наград), но и население. Было конструктивно, интересно, а итоги приятно порадовали.

На вопрос: всерьез ли она рассматривает политическую карьеру, глава АИР ответила: «А разве не рановато мне в депутаты?».



Оценивая новый формат праймериз — с привлечением широких масс населения, Минуллина назвала эту идею «отличной»: «Удачный повод еще раз рассказать об инвестиционных возможностях, о том, как много мы делаем, чтобы экономика была стабильной и развивающейся. Ведь инвестиции мы привлекаем именно, чтобы делать жизнь татарстанцев лучше».

Дома старости от Вавилова и спасение татарского

За председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова отдали 138,5 тыс. голосов — он занял 17-ю строчку в рейтинге кандидатов в депутаты Госсовета. Владимир Владимирович состоит в партии «Единая Россия», но в прошлых созывах парламента не участвовал. Участие в праймериз известный благотворитель напрямую связал со своей работой:

— В том-то и дело, пошел, чтобы улучшить качество паллиативной помощи в Татарстане. Организовать строительство не только хосписов, но и стационара коек сестринского ухода, где пациенты 60+ могли бы находиться или временно, или на постоянной основе. Это наподобие домов старости по западному образцу, где в комфортных условиях с медицинским и социальным обслуживанием могли бы находиться люди. Ведь некоторые старики не то, что одиноки — их дети постоянно на работе, сейчас такой бешеный темп жизни, ну некогда ухаживать. А это будет общение, здесь им досуг организуют, двухместные номера, то есть достойная старость — вот этого и хочу добиться.

Большие цели и у другого общественника Табриса Яруллина — они в области сохранения татарской национальной культуры. Беспартийный зампредседателя ВКТ по работе с молодежью набрал 119 тыс. голосов и занял 28-ю строчку в списке кандидатов в депутаты парламента:



— Это логическое продолжение моей общественной работы и деятельности Всемирного конгресса татар. Тем более Госсовет в этом году обновляется. ВКТ — большая структура, и работа здесь активно ведется. С другой стороны, мы как молодежь тоже хотели развить свое направление. Я уже лет 10 общественной работой занимаюсь, а какой еще дальнейший путь возможен у общественника, как не в политику? У нас проблем по языковому вопросу не убавилось. Считаю, что и образование, и культура еще нуждаются в новых идеях и инициативах. Они у нас есть, и мы хотели бы продвигать их по линии Госсовета РТ, — сообщил Яруллин.

В списке еще много новичков и беспартийцев, набравших большое количество голосов, что отметил и спикер парламента: «Очень много новых, интересных людей. Мы делаем вывод, что это желание нашего избирателя к обновлению и омоложению состава депутатского корпуса с сохранением той преемственности, которая позволит продолжить курс развития Татарстана и в будущем», — заявил на подведении итогов праймериз председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.



Всего в предварительном голосовании приняли участие более 400 тыс. татарстанцев. Явка составила 13,6%. По словам председателя оргкомитета и секретаря ГС РТ Лилии Мавриной, голосование прошло организованно и без жалоб. Работали 460 счетных участков, избиратели могли поддержать сразу нескольких кандидатов. Впервые применили электронную форму голосования. Всего в праймериз татарстанских единороссов участвовали 222 кандидата и каждый четвертый из них не является членом партии. Каждый выдвиженец провел масштабную информационно-агитационную работу — свыше 400 встреч с избирателями, участие в дебатах, организованных на 200 площадках.