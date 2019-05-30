«А разве не рановато мне в депутаты?»: политические новички оценили итоги праймериз «ЕР» в Татарстане
Новички избирательной кампании рассказали, зачем пошли на предварительное голосование к единороссам
По итогам праймериз по выбору кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана в лидеры голосования вышли не только мастодонты «Единой России», но и беспартийцы и новички кампании. Среди них известные общественники, бизнесмены, спортсмены, главы предприятий и чиновники. Далеко не все из них строят планы на работу в парламенте, но у каждого конкретные цели в рамках этого выдвижения. «Реальное время» пообщалось с новичками избирательной кампании на тему приобретенного опыта и его значения в их деятельности.
«Я даже не ожидала, что народ услышит»
Оргкомитет праймериз уже назвал пять кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана. Это лидирующие в голосовании глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детсадов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства Марат Ахметов, а также гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. Пятерка примечательна тем, что в ней аж два беспартийных кандидата — Чагин и Насырова, за которых отдали без малого полмиллиона голосов (499 тысяч).
— Мне очень близка тема дошкольного образования и мне было важно проговорить его проблемы. Приятно удивило, что не только услышали, а уже пошел процесс — отреагировали главы, пошли встречи с учителями. Сказали, что это полезно, попробуют поддержать. Это настолько удивительно, я же впервые в политике выступаю, для меня это внове, я привыкла жить в своем мире педагога, — поделилась впечатлениями с «Реальным временем» Альбина Насырова.
Говоря о значении праймериз, кандидат отметила, что избиратели выделили не только людей слова, но и людей дела, причем молодых. В целом интерес к теме образования сейчас постоянно растет, за последние 5 лет ни одна сфера не претерпела столько реформ: «Сейчас в политику приходит много людей, которые хорошо говорят, но важно, что услышали практиков. Мне на почту приходят письма, избиратели делятся мнениями. Я даже не ожидала, что народ услышит и пойдет обратная связь. Поэтому очень довольна». Судя по всему, Насырова рассчитывает, что при поддержке партии станет депутатом парламента и уже сейчас строит далеко идущие планы:
Глава АИР РТ: «А разве не рановато мне в депутаты?»
Для беспартийного руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Миннуллиной участие в праймериз единороссов также оказалось первым политическим опытом. Глава ведомства заняла 32-ю строчку в рейтинге кандидатов в депутаты ГС VI созыва по единому избирательному округу, набрав 110,5 тысячи голосов:
— Приняла участие, поскольку это хорошая возможность взглянуть со стороны на свою работу, выслушать вопросы населения, для которого мы работаем, понять потребности общества с точки зрения перспектив роста и инвестиционных ниш. Итогом довольна. Если столько людей отдали свой голос за мою кандидатуру, это значит, что высоко ценят нашу работу не только руководство и международное сообщество (ведь за последнее время мы получили несколько международных наград), но и население. Было конструктивно, интересно, а итоги приятно порадовали.
На вопрос: всерьез ли она рассматривает политическую карьеру, глава АИР ответила: «А разве не рановато мне в депутаты?».
Оценивая новый формат праймериз — с привлечением широких масс населения, Минуллина назвала эту идею «отличной»: «Удачный повод еще раз рассказать об инвестиционных возможностях, о том, как много мы делаем, чтобы экономика была стабильной и развивающейся. Ведь инвестиции мы привлекаем именно, чтобы делать жизнь татарстанцев лучше».
Дома старости от Вавилова и спасение татарского
За председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова отдали 138,5 тыс. голосов — он занял 17-ю строчку в рейтинге кандидатов в депутаты Госсовета. Владимир Владимирович состоит в партии «Единая Россия», но в прошлых созывах парламента не участвовал. Участие в праймериз известный благотворитель напрямую связал со своей работой:
Большие цели и у другого общественника Табриса Яруллина — они в области сохранения татарской национальной культуры. Беспартийный зампредседателя ВКТ по работе с молодежью набрал 119 тыс. голосов и занял 28-ю строчку в списке кандидатов в депутаты парламента:
В списке еще много новичков и беспартийцев, набравших большое количество голосов, что отметил и спикер парламента: «Очень много новых, интересных людей. Мы делаем вывод, что это желание нашего избирателя к обновлению и омоложению состава депутатского корпуса с сохранением той преемственности, которая позволит продолжить курс развития Татарстана и в будущем», — заявил на подведении итогов праймериз председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.
Всего в предварительном голосовании приняли участие более 400 тыс. татарстанцев. Явка составила 13,6%. По словам председателя оргкомитета и секретаря ГС РТ Лилии Мавриной, голосование прошло организованно и без жалоб. Работали 460 счетных участков, избиратели могли поддержать сразу нескольких кандидатов. Впервые применили электронную форму голосования. Всего в праймериз татарстанских единороссов участвовали 222 кандидата и каждый четвертый из них не является членом партии. Каждый выдвиженец провел масштабную информационно-агитационную работу — свыше 400 встреч с избирателями, участие в дебатах, организованных на 200 площадках.
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