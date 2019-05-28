Фарид Мухаметшин рассказал, кто попал в пятерку лидеров праймериз «Единой России»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил пятерку лидеров предварительного голосования партии, сообщает ИА «Татар-информ».

В список кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании, попали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

26 мая в Татарстане прошло предварительное голосование. Явка составила 13,6%.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета Татарстана впервые происходило по открытой модели, с привлечением широких масс населения. Выбрать можно было из 222 кандидатов по рейтинговой системе.

