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Фарид Мухаметшин рассказал, кто попал в пятерку лидеров праймериз «Единой России»

13:23, 28.05.2019
Фарид Мухаметшин рассказал, кто попал в пятерку лидеров праймериз «Единой России»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил пятерку лидеров предварительного голосования партии, сообщает ИА «Татар-информ».

В список кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании, попали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

26 мая в Татарстане прошло предварительное голосование. Явка составила 13,6%.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета Татарстана впервые происходило по открытой модели, с привлечением широких масс населения. Выбрать можно было из 222 кандидатов по рейтинговой системе.

ОбществоВласть Татарстан
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