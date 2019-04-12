В казанский суд направлено дело о взятке 10 млн рублей экс-чиновника Росимущества
На скамью подсудимых Вахитовского суда Казани по делу о взятке 10 млн рублей сядет бывший замглавы Росимущества по Татарстану 37-летний Альберт Гатин. Вину в преступлении он признал, от дачи показаний на предварительном следствии отказался, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.
По версии следствия, в декабре 2013 года обвиняемый исполнял обязанности руководителя территориального управления Росимущества в РТ и заключил госконтракт на 59 млн рублей с лишним с ООО ТД «Экофарм» на сбор, транспортировку и обезвреживание опасных отходов на нижнекамском предприятии. А позже потребовал от контрагента взятку в размере 10 млн рублей за подписание акта приема-сдачи работ, и тот через посредника частями передал всю сумму.
Гласность эта история получила в 2018 году, когда возникли вопросы к исполнению того самого госконтракта.
Тем временем в Чистополе дошло до суда дело о получении взятки 880 тысяч рублей сити-менеджером Александром Заиконниковым.
Оба преступления расследовали сотрудники третьего отдела Следкома по РТ.ПроисшествияБизнесУслугиОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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