В казанский суд направлено дело о взятке 10 млн рублей экс-чиновника Росимущества

Фото: "Реальное время"

На скамью подсудимых Вахитовского суда Казани по делу о взятке 10 млн рублей сядет бывший замглавы Росимущества по Татарстану 37-летний Альберт Гатин. Вину в преступлении он признал, от дачи показаний на предварительном следствии отказался, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

По версии следствия, в декабре 2013 года обвиняемый исполнял обязанности руководителя территориального управления Росимущества в РТ и заключил госконтракт на 59 млн рублей с лишним с ООО ТД «Экофарм» на сбор, транспортировку и обезвреживание опасных отходов на нижнекамском предприятии. А позже потребовал от контрагента взятку в размере 10 млн рублей за подписание акта приема-сдачи работ, и тот через посредника частями передал всю сумму.

Гласность эта история получила в 2018 году, когда возникли вопросы к исполнению того самого госконтракта.

Тем временем в Чистополе дошло до суда дело о получении взятки 880 тысяч рублей сити-менеджером Александром Заиконниковым.

Оба преступления расследовали сотрудники третьего отдела Следкома по РТ.